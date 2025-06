Normas básicas para ahorrar: cómo te ayuda una cuenta remunerada

¿Te pasa que a final de mes no sabes en qué se ha ido el dinero? No estás solo. La mayoría de personas no fallan por falta de ingresos, sino por no tener una estrategia clara. Antes de hablar de métodos o productos financieros, conviene entender una realidad: ahorrar empieza mucho antes de guardar el primer euro.

No se trata solo de reducir gastos, sino de cambiar el enfoque. Y ahí es donde entra en juego algo tan simple (y útil) como separar tu dinero, fijar normas y aprovechar herramientas que lo hagan más fácil. Una de ellas, sin duda, son las cuentas remuneradas, que te permiten obtener rentabilidad sin renunciar a la liquidez.

Normas básicas para empezar a ahorrar (de verdad y sin frustrarte)

Estas son algunas normas que funcionan porque se adaptan a la realidad de quienes no tienen tiempo para complicarse:

1. Págate a ti primero. En lugar de ahorrar “lo que sobre”, aparta una cantidad fija nada más cobrar. Aunque sean 20 o 50 euros.

2. Usa una cuenta separada. No mezcles el dinero del día a día con el que estás ahorrando. Si está en el mismo sitio, acabará gastándose.

3. Automatiza el ahorro. Programa una transferencia mensual automática. Así lo conviertes en un hábito, no en un esfuerzo.

4. Pon nombre a tus ahorros. Etiquetas como “reforma cocina” o “fondo emergencia” ayudan a mantener el rumbo.

5. Evita los gastos invisibles. Suscripciones que no usas, compras por impulso, pequeñas fugas que suman más de lo que crees.

6. Monitoriza tu evolución. Una hoja de cálculo sencilla o una app pueden ayudarte a seguir tu progreso.

Si estás en una situación donde necesitas soluciones más urgentes, te recomendamos leer sobre cómo conseguir dinero rápido sin papeleos o créditos rápidos sin ingresos demostrables.

Ahorro con rentabilidad: por qué elegir una cuenta remunerada

Tener el dinero parado en una cuenta corriente sin rentabilidad es como tenerlo guardado en un cajón: pierde valor cada día. Por eso, si ya estás dando pasos para ahorrar, conviene que ese dinero trabaje un poco por ti. ¿Cómo? A través de cuentas remuneradas: cuentas bancarias que te pagan intereses por mantener ahí tu saldo.

Son seguras, fáciles de usar y no te obligan a bloquear tu dinero. Lo puedes sacar cuando quieras, como en cualquier cuenta corriente. Algunas incluso ofrecen bonificaciones o TAE promocionales si domicilias la nómina o cumples ciertos requisitos.

Las mejores cuentas remuneradas en 2025 para empezar a ahorrar

Estas son las mejores opciones si estás buscando una cuenta para ahorrar con rentabilidad y sin riesgo. Todas están activas, disponibles online y sin comisiones de mantenimiento.

B100: rentabilidad sin condiciones, perfecta para empezar sin ataduras

B100 B100 B100

B100 ha ganado fuerza como una de las cuentas remuneradas más completas del momento para quienes valoran la sencillez, la tecnología y la ausencia de comisiones. Su propuesta se basa en dos cuentas de ahorro conectadas a una cuenta corriente también gratuita:

Cuenta Save: 2,25 % TAE sin condiciones, hasta un máximo de 50.000 €.

2,25 % TAE sin condiciones, hasta un máximo de 50.000 €. Cuenta Health: 3,20 % TAE si se cumplen objetivos de actividad física diaria (pasos) sincronizados desde Google Fit o Apple Health.

Ambas cuentas remuneran el saldo cada mes y están diseñadas para funcionar en ecosistemas móviles. No es necesario domiciliar nómina ni recibos, ni contratar otros productos. La tarjeta de débito es gratuita, y permite emitir hasta ocho tarjetas virtuales para compras online.

Pros:

Hasta 3,20 % TAE sin necesidad de vinculación bancaria

Sin comisiones ni letra pequeña

Aplicación móvil moderna y enfocada al ahorro

Tarjeta de débito gratis + tarjetas virtuales

Contras:

Sin tarjeta de crédito

Cajeros limitados fuera de la red Abanca y asociadas

El interés más alto depende de retos de actividad diaria

Bankinter: la más rentable si tienes nómina y quieres sacar partido a tus primeros ahorros

Bankinter Bankinter Bankinter

La propuesta de Bankinter no es la más sencilla, pero puede resultar muy interesante si manejas saldos a partir de 5.000 €. Su cuenta remunerada se divide en dos compartimentos: el primero, sin remuneración, cubre los primeros 5.000 €; a partir de ahí, el saldo pasa automáticamente al segundo compartimento, que sí genera intereses. Este segundo tramo ofrece un 2,47 % TIN durante los tres primeros meses, y después un 1,98 % TIN. Si además domicilias la nómina y activas Bizum, se mantiene el 2,47 %, con una TAE efectiva de hasta el 2,50 %.

Es una opción pensada para quienes quieren obtener rentabilidad sin complicarse con depósitos o inversiones, siempre que puedan mantener saldos medios o altos en cuenta. Los intereses se abonan mensualmente, lo que permite ir viendo los beneficios sin esperas.

Pros:

Hasta 2,50 % TAE con condiciones mínimas (nómina + Bizum)

Rentabilidad desde 5.000 € hasta 150.000 €

Intereses liquidados cada mes

Contras:

Primeros 5.000 € no generan intereses

No es rentable si solo manejas pequeños ahorros

Exige activación de ciertos servicios para obtener el tipo máximo

Abanca: buena rentabilidad y hasta 300 € de regalo si cumples condiciones

Abanca Abanca Abanca

La cuenta remunerada de Abanca es una de las más accesibles para quienes buscan una rentabilidad razonable sin complicaciones ni productos vinculados. Ofrece un 2 % TAE durante el primer año para nuevos clientes que domicilien ingresos de al menos 1.200 €, hasta un saldo máximo de 50.000 €. Es una propuesta interesante si quieres empezar a ahorrar con liquidez total y sin atarte a plazos fijos o productos complejos.

Además, incluye tarjeta de débito gratuita, tarjeta de crédito sin coste el primer año, y transferencias sin comisiones dentro de la zona euro. Los intereses se abonan mensualmente, y todo el proceso se puede hacer online en pocos minutos, lo que la convierte en una opción funcional y rápida.

Pros:

2 % TAE garantizado el primer año

Hasta 50.000 € remunerados

Tarjetas y transferencias gratis dentro de la UE

Dinero disponible en todo momento, sin penalizaciones

Contras:

Requiere domiciliar ingresos de al menos 1.200 €

Rentabilidad moderada frente a otras cuentas más agresivas

Unicaja: alternativa para quienes buscan una cuenta tradicional con algo de rentabilidad

Unicaja Unicaja Unicaja

La Requetecuenta Digital de Unicaja es una cuenta remunerada dirigida a nuevos clientes que estén dispuestos a usarla como cuenta principal. Ofrece un 3 % TAE durante los primeros 12 meses hasta un máximo de 20.000 €, con la condición de domiciliar una nómina mínima de 600 €. Es una de las cuentas más competitivas para quienes gestionan gastos mensuales desde una sola cuenta.

Un extra interesante es que devuelve el 1 % de los recibos domiciliados (luz, agua, gas, telecomunicaciones), con un tope de 100 € al año. La tarjeta de débito no tiene comisiones y permite sacar dinero gratis en una red amplia de cajeros. Tras el primer año, eso sí, el saldo deja de generar intereses.

Pros:

3 % TAE durante 12 meses (hasta 20.000 €)

Devolución del 1 % en recibos domiciliados

Tarjeta de débito gratuita y sin comisiones en cajeros

App con agregador para controlar cuentas de otros bancos

Contras:

La rentabilidad desaparece tras el primer año

Solo disponible para nuevos clientes sin productos previos

Cómo elegir la cuenta remunerada que mejor se adapta a ti

Elegir una cuenta para ahorrar no es solo cuestión de rentabilidad. Ten en cuenta estos aspectos antes de decidir:

¿Vas a domiciliar nómina o no? Si no, descarta cuentas con condiciones.

Si no, descarta cuentas con condiciones. ¿Cuánto piensas ahorrar? Si es más de 5.000 €, evita cuentas con límites bajos de remuneración.

Si es más de 5.000 €, evita cuentas con límites bajos de remuneración. ¿La necesitas solo para ahorrar o también para operar? Algunas, como B100, no ofrecen tarjeta ni pagos.

Algunas, como B100, no ofrecen tarjeta ni pagos. ¿Estás dispuesto a cumplir permanencia? Algunas promociones exigen estar al menos 12 o 24 meses.

Complementa el ahorro con otras decisiones inteligentes

Ahorrar es la base, pero puedes combinarlo con otras herramientas según tu situación:

Si necesitas liquidez urgente, hay opciones que incluso aceptan ASNEF.

Si estás pensando en emprender, te puede interesar cómo financiar tu nuevo negocio.

Y si ya tienes un fondo de emergencia, puedes dar el siguiente paso: empezar a invertir tu dinero con bajo riesgo.

Ahorrar es más fácil si cuentas con las herramientas adecuadas

No necesitas ganar más para ahorrar. Solo necesitas claridad, un plan sencillo y las herramientas adecuadas. Una cuenta remunerada es una forma de convertir el ahorro en un hábito productivo, sin esfuerzo y sin riesgo.

Empieza poco a poco, establece rutinas realistas y elige productos que te acompañen sin complicarte. Y recuerda: el primer paso no es abrir una cuenta, sino decidir que vas a ahorrar.

