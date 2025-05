Quiero abrir un negocio: ¿Cómo consigo financiación?

Lo cierto es que conseguir la financiación necesaria para crear una empresa conforma, sin duda, uno de los pasos más complicados para iniciar un proyecto empresarial.

Bien, tenemos buenas noticias para ti. No desesperes porque en el artículo de hoy vamos a mostrarte algunas posibles soluciones, ya que existen diversos caminos para conseguir financiación: te mostraremos cuáles son y también analizaremos los pros y los contras de cada uno de ellos.

Conseguir financiación: Primer Paso

¿Cuánto dinero necesitas? Este es el primer interrogante al que debes hallar respuesta. Con el fin de despejar esta duda, deberás llevar a cabo un primer cálculo aproximativo, en el que habrás de reflejar los gastos a los que te vas a enfrentar. Como es obvio, estos gastos van a variar mucho según el tipo de negocio que tengas en mente. Sea como sea, habrás de tener en cuenta las siguientes cosas a la hora de hacer ese primer cálculo:

Inversión inicial del negocio: Este primer punto recoge todo lo relacionado con los gastos de apertura del local, la adquisición de mercancías, licencias, fianzas y trámites, gastos de constitución de la empresa, entre otros.

Principales gastos fijos del primer año de tu negocio: Alquiler, recibos de luz, agua, teléfono, sueldos, seguros, etc.

Cómputo de intereses emanados de la financiación conseguida.

Con este primer cálculo obtendrás una idea aproximada de la cantidad de dinero que vas a precisar, lo que va a resultar determinante a la hora de escoger un tipo u otro de financiación.

Conseguir financiación: Segundo Paso

Vale, ya sabes –más o menos- cuánto te va a costar poner en marcha tu negocio: ahora debes llevar a cabo un plan de negocios. Este segundo paso es, si cabe, más importante que el primero ya que, si lo elaboras con cuidado y atención, este documento te puede abrir las puertas a diversos caminos de financiación.

El plan de negocios es un informe en el que habrás de reflejar en qué consiste tu negocio, mostrarás un análisis de tus costes y los beneficios que esperas obtener, así como la cantidad exacta de dinero que precisa tu idea para ser práctica y viable.

9 maneras de conseguir financiación para tu empresa

Si estás dando tus primeros pasos para abrir un negocio y necesitas un empujón económico rápido, existen plataformas online que permiten conseguir financiación sin presentar nómina, avales ni pasar por un banco.

Créditos rápidos

Estas opciones pueden ayudarte a arrancar sin complicaciones, especialmente si necesitas cubrir gastos básicos de inicio como material, herramientas o licencias.

Crezu es una buena solución para emprendedores que necesitan comparar varias ofertas y conseguir un préstamo adaptado a su perfil. Funciona como un buscador de créditos rápidos, y trabaja con entidades que aceptan perfiles sin ingresos estables o con ASNEF. Puedes conseguir desde 100 € hasta 10.000€, y muchas ofertas no requieren aval ni documentación extra. En menos de 15 minutos puedes tener varias propuestas sobre la mesa, lo cual te permite elegir la más adecuada para poner en marcha tu idea de negocio.

CashGo es ideal si buscas flexibilidad. Ofrece préstamos de entre 100 € y 10.000€, con plazos amplios y condiciones que se ajustan a tu situación. No necesitas nómina, aval ni experiencia previa, y todo el proceso se hace online en pocos minutos. Es una buena opción para quienes necesitan una ayuda inicial para empezar a operar, comprar stock o preparar su primer local. Además, el servicio es gratuito y lo puedes usar tantas veces como quieras.

Pezetita te permite acceder a varias ofertas de crédito rápido tras completar un único formulario. Trabaja con entidades que aceptan solicitudes sin nómina ni garantías, incluso si estás en ASNEF. Puedes conseguir hasta 10.000 €, y muchas ofertas tienen intereses bajos si solicitas menos de 300 €. Es útil para cubrir los primeros gastos de tu negocio y empezar sin pasar por procesos bancarios largos. Todo se gestiona online y puedes recibir el dinero en tu cuenta en cuestión de horas.

Bancos

Sin duda, este primer camino de financiación conforma uno de los más complicados para un emprendedor. Hay que tener muy presente que las organizaciones bancarias tan solo prestan dinero a proyectos con elevadas dosis de solvencia, en los que queda meridianamente claro cómo va a ser el proceso mediante el cual se van a producir los ingresos para devolver el préstamo de manera íntegra. Digamos que los bancos se van a arriesgar muy muy poco.

No obstante, no todo son malas noticias en esta primera vía: el Instituto de Crédito Oficial cuenta con una serie de créditos concretos destinados a los emprendedores. En la página web del ICO puedes recabar toda la información que precises acerca de este tipo de préstamos y qué pasos debes llevar a cabo para solicitarlo.

Sin embargo, como nuestra intención (y recomendación) es que trates de evitar las deudas, seguimos mostrándote otras opciones válidas de financiación.

Crowdfunding

Sin duda, Internet emerge como uno de los grandes aliados del siglo XXI para los emprendedores. Nos estamos refiriendo a la existencia de diversas plataformas en la red de redes en las que podrás llevar a cabo una explicación de tu idea de negocio con el fin de obtener financiación por parte de los usuarios. Es decir, los internautas podrán aportar dinero de manera voluntaria dependiendo de si les atrae tu proyecto y en base a sus posibilidades.

Algunas de estas plataformas son Crowdfunding España, Crowdcube o Lánzanos, pero seguro que en Internet puedes encontrar muchas más si buscas un poco.

FFF (family, friends and fools)

El siguiente camino, por ser obvio, no deja de ser esencial e interesante: familia, amigos y personas cercanas. Conforma la primera y más accesible opción de financiación para todos los emprendedores. El préstamo se lleva a cabo casi a fondo perdido y destaca la relación comercial. Entre otras, una ventaja a tener muy en cuenta es la flexibilidad de la devolución del dinero prestado. La realidad de este tipo de financiación, no obstante, es que no suele ser de cantidades demasiado elevadas y pueden estar algo limitados al principio. Se trata de un camino muy práctico y útil para pequeños proyectos.

Business angels

Este tipo de personas son algo así como los antiguos mecenas del arte. Los Business angels son inversores privados que vierten su capital, contactos y experiencia en el mercado. No se trata solo de financiar tu proyecto, sino que también te acompañarán en el camino de la construcción de tu proyecto, paso a paso, compartiendo sus conocimientos contigo. Además, si el Business angel se encuentra en tu misma ciudad, su ayuda puede ser excelente; no obstante, ten cuidado, este tipo de figuras pueden llegar a introducirse tanto en tu proyecto que pueden emborronarse las líneas que separan la autoría del negocio.

Ayudas Públicas

Si bien es cierto que echar mano de los incentivos que pone a disposición del ciudadano el Estado no es una financiación al uso, lo cierto es que es dinero que puedes utilizar para sumar la cantidad que precisas para iniciar tu negocio. Así, según el fin que vayas a dar al dinero, puedes optar a una serie de ayudas públicas:

Ayudas en Investigación y Desarrollo (I+D+I).

Subvenciones para jóvenes emprendedores.

Ayudas para autónomos.

Incentivos fiscales o bonificaciones en la Seguridad Social.

Nuestro consejo en este apartado es que lleves a cabo una búsqueda profunda de todas las ayudas públicas a las que puedes optar tanto desde un punto de vista estatal como a nivel de tu Comunidad Autónoma.

Capitalizar el paro

En el caso de la gestión del servicio de empleo existe la posibilidad de capitalizar el paro en el caso de que quieras abrir un negocio. Lo más probable es que la cantidad no sea toda la que precises para poner en marcha tu proyecto, pero la gran ventaja es que no tienes que devolverlo, ya que se trata de tu propio dinero.

Venture Capital o Capital de riesgo

El siguiente camino a explorar es el capital de riesgo. Se trata de entidades que tienen como finalidad participar con su dinero en el capital de ciertas empresas que tienen como punto en común no cotizar en bolsa. La ventaja más destacada de este tipo de empresas consiste en que conforman inversores muy solventes, con todas las garantías legales, así como con la disponibilidad de grandes recursos. Es una opción a tener muy en cuenta para empresas con un gran potencial de crecimiento e innovación. Como punto negativo podemos señalar su escasa flexibilidad.

Vende tus cosas

El último camino que te ofrecemos para conseguir financiación para tu negocio está al alcance de la mano. No te estamos proponiendo grandes ventas como tu casa o tu coche, hablamos de que vendas cosas que tienes a tu alrededor acumulando polvo y que no usas desde hace años. Si bien es cierto que la cantidad que vas a reunir con este tipo de ventas no va a ser enorme, la realidad es que toda aportación de dinero que consigas es muy válida para ir sumando y conseguir la cifra final que hará posible iniciar tu proyecto.

La última opción analizada te da una pista de nuestro consejo final: la palabra “sumar”. No intentes buscar tu capital inicial en una sola vía de financiación, acude a varias fuentes y ve reuniendo pequeñas sumas de cada una de ellas. Verás cómo, poco a poco, obtendrás el dinero que necesitas para hacer tu sueño realidad.

