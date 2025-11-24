Del Oppo Reno 13 5G me quedo con la cámara: es de esos móviles que te hacen tirar del modo automático sin miedo

El OPPO Reno13 5G llega al Black Friday de AliExpress con una rebaja difícil de ignorar (206,65 euros usando el código ESBF35, cuando normalmente ronda los 369 euros) y lo curioso es que engancha por algo muy simple: hace buenas fotos sin que tengas que pensar. Nada de peleas con modos, nada de repetir tres veces la misma toma. Es de los móviles que te permiten vivir más el momento y obsesionarte menos con la cámara.

Cuando una cámara te lo pone fácil, el móvil se nota mejor

Oppo Reno 13 5G Google Google

Si hay algo que sorprende en el Reno13 es que el modo automático funciona realmente bien. Su sensor principal de 50MP captura imágenes con buen color, un rango dinámico muy competente y una nitidez que no suele verse en móviles de este precio. El ultra gran angular de 8MP acompaña muy bien y no distorsiona tanto como en otros gama media.

Además, OPPO lleva años afinando su software y aquí se nota:

AI Livephoto consigue fotos más vivas y fluidas cuando capturas movimiento.

consigue fotos más vivas y fluidas cuando capturas movimiento. AI Editor arregla retratos sin convertirlos en muñecos de plástico.

arregla retratos sin convertirlos en muñecos de plástico. El vídeo 4K mantiene una estabilización sorprendentemente firme.

El procesador ayuda, y se nota

El MediaTek Dimensity 8350 no es el chip más famoso del mercado, pero mueve apps, redes, cámara y multitarea con mucha soltura. Si vienes de un gama media de hace un par de años, la diferencia es inmediata.

Batería para todo el día y sin sustos

Los 5600mAh aguantan lo que le eches: fotos, redes, GPS, vídeos… Es un móvil pensado para no dejarte tirado, incluso si eres de los que usan la cámara constantemente.

Detalles que suman y lo diferencian

El Reno13 5G tiene IP69, una resistencia que normalmente solo se ve en móviles de gama alta muy específicos. Además, cuenta con Google Gemini integrado, AI LinkBoost 2.0 para mejorar la cobertura y una pantalla AMOLED de calidad con 120Hz.

