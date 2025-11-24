Movistar Plus+ por solo 1 euro: la oferta de Black Friday que nadie esperaba este año

El Black Friday trae muchas rebajas… pero una suscripción completa por 1 euro es de esas que te hacen mirar dos veces el titular para ver si es real. Y sí: Movistar Plus+ ha lanzado una promoción inédita que convierte a la plataforma en el chollo inesperado de estas semanas. Desde hoy y hasta el 2 de diciembre a las 08:00, cualquier nuevo usuario (o antiguo sin suscripción activa) puede entrar en Movistar Plus+ por solo 1 euro durante el primer mes. Después pasa a 9,99 €/mes, sin permanencia y cancelable en cualquier momento.

Un euro. Lo que cuesta un café (si tienes suerte). Y a cambio, un mes entero con cine reciente, series originales, documentales exclusivos, Champions, LaLiga y Euroliga.

¿Qué incluye ese mes por 1 euro? Mucho más de lo que parece

La plataforma ha decidido tirar la casa por la ventana justo cuando llegan algunos de los contenidos más potentes de final de año. Si entras con esta promo, tendrás acceso a:

1. Partidazos de Champions y LaLiga

Movistar Plus+ Black Friday Movistar Plus+ Movistar Plus+

Para muchos, esto ya justifica la promoción de sobra. Durante el mes promocional se podrán ver, entre otros:

Real Madrid – Manchester City (Champions, 10 de diciembre)

(Champions, 10 de diciembre) Real Madrid – Sevilla (20 de diciembre)

(20 de diciembre) Chelsea – Barcelona (Champions, 25 de noviembre)

(Champions, 25 de noviembre) Barcelona – Atlético de Madrid (2 de diciembre)

(2 de diciembre) Sevilla – Betis (30 de noviembre)

(30 de noviembre) Rayo Vallecano – Betis (15 de diciembre)

(15 de diciembre) Y partidos de Europa League, LaLiga Hypermotion, Primera Federación y Premier League

Si te gusta el fútbol, simplemente no hay nada parecido por este precio. Ni de cerca.

2. Baloncesto, pádel y más deporte

Dos encuentros de Euroliga por jornada, competiciones internacionales, eventos especiales… El deporte no es un extra: es parte del ADN de Movistar Plus+.

3. Estrenos que llegan en plena promoción

El mes de diciembre viene cargado:

El Silencio , la nueva serie de Eduardo Casanova — 1 de diciembre

, la nueva serie de Eduardo Casanova — 1 de diciembre El podcast Moderneces de Moderna de Pueblo — 26 de noviembre

de Moderna de Pueblo — 26 de noviembre Nuevos estrenos de cine en el servicio Estrenos por M+

en el servicio Estrenos por M+ Contenido infantil y canales temáticos incluidos

Si llevas tiempo queriendo probar la plataforma para ver sus series originales, este es literalmente el mejor momento del año.

¿Tiene trampa? No. ¿Condiciones? Las justas.

1 euro el primer mes para nuevas altas o usuarios sin suscripción activa.

para nuevas altas o usuarios sin suscripción activa. Renovación automática a 9,99 €/mes (puedes cancelar antes sin penalización).

(puedes cancelar antes sin penalización). Promoción válida hasta el 2 de diciembre a las 08:00.

Sin permanencia. Sin letra pequeña extraña.

Es el típico Black Friday en el que la plataforma quiere que la pruebes… porque saben que, cuando veas el catálogo, te vas a quedar.

Una oportunidad de esas que duran poco

Hay promociones que se anuncian a bombo y platillo durante semanas. Esta no: ha llegado sin avisar… y desaparecerá igual de rápido. Si alguna vez has pensado en darte de alta pero no querías pagar los 9,99 € sin probarlo, este es tu momento. Un euro, ni más ni menos.

Movistar Plus+ por solo 1 euro. Era difícil ver algo así este Black Friday… y aquí está.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.