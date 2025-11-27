Cocina
La forma más cómoda de preparar marisco estas fiestas: una tabla de asar que va directa a la mesa y no se pega
Una superficie antiadherente amplia, buen calor y la comodidad de cocinar y servir en el mismo sitio
En Navidad todos queremos lucirnos con la comida, pero también buscamos soluciones prácticas que no nos obliguen a pasar horas en la cocina. Por eso la Bastilipo Vulcano Fast Table Chef, una tabla de asar eléctrica de 1500W con superficie antiadherente, está ganando protagonismo estas semanas. Su tamaño de 28 x 28 cm, el calentamiento rápido y la posibilidad de llevarla directamente a la mesa la han convertido en una aliada perfecta para preparar marisco, verduras, carnes finas o entrantes calientes sin complicaciones.
Por qué esta tabla de asar está triunfando para cocinar marisco (y mucho más)
Lo primero que convence es su superficie antiadherente, que permite cocinar gambas, vieiras, zamburiñas o calamares sin que se peguen ni se rompan al darles la vuelta. Esto no solo mejora el resultado visual, sino que mantiene la textura jugosa del marisco y evita que se reseque. La distribución homogénea del calor ayuda a conseguir ese punto perfecto sin necesidad de aceite o con una cantidad mínima, algo que muchos agradecen para recetas más ligeras.
Los 1500W de potencia aseguran un calentamiento rápido y estable. No necesitas esperar eternidades para empezar a cocinar, ni sufrir altibajos de temperatura que estropeen el marisco o dejen zonas crudas. Es una potencia suficiente para dorar sin quemar, ideal también para verduras marcadas, filetes finos, pulpo o incluso para terminar platos justo antes de servirlos.
Su diseño cuadrado, compacto pero amplio, permite colocar varias piezas al mismo tiempo sin que se amontonen. Esto hace que funcione muy bien en comidas familiares o cenas informales donde quieres preparar varias tandas sin perder ritmo.
Y quizá lo que más gusta es su uso en mesa. Puedes cocinar en la cocina o llevarla directamente a la mesa para terminar los alimentos delante de los invitados, manteniéndolos calientes hasta el último bocado. Esa función de “cocina y sirve” la convierte no solo en práctica, sino también en una opción muy social que invita a compartir.
Para quién es ideal esta tabla y cómo mejora las comidas de temporada
Esta tabla de asar es ideal para quienes buscan una forma rápida y limpia de preparar marisco sin llenar la cocina de olores o salpicaduras. También es perfecta para quienes disfrutan de cenas tipo showcooking, donde cada uno va cogiendo lo que se va haciendo al momento. Su tamaño permite usarla incluso en mesas pequeñas, algo que la hace muy versátil tanto en pisos como en segundas residencias.
En estas fechas, donde abundan las comidas largas y los platos compartidos, se convierte en una herramienta especialmente útil. Puedes preparar al instante unas gambas al punto, calentar pan artesano, marcar verduras o incluso rematar un entrecot sin necesidad de utilizar varias sartenes o encender el horno. La limpieza rápida gracias a su superficie antiadherente hace que no dé pereza usarla incluso entre plato y plato.
Funciona también para el día a día: un desayuno completo con huevos y verduras, unas salchichas para una cena rápida o incluso para improvisar una parrillada ligera entre semana. La estabilidad del calor y la facilidad de uso hacen que se convierta en un pequeño electrodoméstico que se saca más a menudo de lo que uno piensa.
En definitiva, aporta comodidad, limpieza y un resultado muy controlado, algo clave cuando queremos que el marisco —o cualquier ingrediente delicado— quede perfecto sin esfuerzo.
