El homenaje al mítico Seiko 6105 con movimiento NH35 original cuesta ahora poco más de 60 euros

El Seiko 6105, conocido como el “Captain Willard” por aparecer en la película Apocalypse Now, es uno de los relojes de buceo más icónicos del siglo XX. Hoy su cotización es alta y no está al alcance de cualquiera. Sin embargo, marcas como Steeldive han lanzado homenajes muy conseguidos, como el SD1970, que en AliExpress puede encontrarse por 64,80€ aplicando el código ESCD07.

Este modelo mantiene las proporciones robustas (44 mm de caja y 13,5 mm de grosor), añade mejoras modernas como el cristal de zafiro con recubrimiento antirreflejos, y conserva la estética que hizo legendario al original.

Detalles que lo convierten en un “diver” completo

El reloj monta un movimiento NH35 automático, fabricado por Seiko y conocido por su fiabilidad y precisión, lo que le da autenticidad y facilidad de mantenimiento. El bisel de cerámica unidireccional de 120 clics es sólido y preciso, un detalle que los aficionados valoran mucho en un diver.

La correa de silicona incluida está pensada para resistir el uso intensivo, aunque también hay versiones con brazalete de acero. En ambos casos, la hebilla fresada con logotipo grabado añade un plus de calidad frente a otros homenajes más sencillos.

Además, cuenta con resistencia al agua suficiente para ser usado en actividades acuáticas recreativas, lo que lo hace funcional más allá de lo estético.

A quién puede interesar este homenaje

El SD1970 está dirigido a coleccionistas y entusiastas que aprecian la historia detrás del Seiko 6105, pero que buscan una alternativa asequible y utilizable en el día a día. También es una opción interesante para quienes quieren probar la experiencia de llevar un reloj mecánico automático con buena presencia, sin necesidad de invertir cientos de euros.

Su precio, junto con la garantía de tres años que ofrece la marca, lo convierten en uno de los homenajes más atractivos del mercado actual. Para muchos, es la manera más directa de llevar en la muñeca un pedazo de historia de la relojería sin romper la hucha.

