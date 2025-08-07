No es de Leroy Merlin, pero este taladro con dos baterías por menos de 20 euros se ha vuelto viral

Si alguna vez has intentado colgar una balda sin las herramientas adecuadas, sabrás lo que se agradece tener un taladro a mano. Este modelo inalámbrico, que se está haciendo viral por su relación calidad-precio, cuesta menos de 20 euros en AliExpress y viene con todo lo necesario para tareas básicas de bricolaje. Dos baterías de 21 V, cargador, maletín de transporte, accesorios incluidos… y hasta luz LED integrada para trabajar en zonas poco iluminadas. Aunque no es de ninguna marca de gran superficie como Leroy Merlin, muchos usuarios lo están eligiendo como alternativa asequible y funcional. Aprovechando el código BSES02 en AliExpress, se queda en solo 18 euros con envío gratis desde España.

Compacto, completo y más útil de lo que parece por su precio

Taladro inalámbrico AliExpress AliExpress

Lo mejor de este modelo es que no viene “pelado”: incluye 23 piezas, entre brocas y puntas de destornillador, y una caja rígida para guardarlo todo sin perder nada. Para quien hace arreglos puntuales en casa —colgar cortinas, fijar un soporte, montar un mueble del salón—, es más que suficiente.

Tiene dos velocidades para adaptarse al tipo de tarea y alcanza hasta 1800 revoluciones por minuto, algo que normalmente solo se ve en modelos de gama media. También sorprende lo ligero que es (pesa 1,2 kg), así que resulta cómodo incluso si no tienes mucha fuerza en las muñecas.

Además, la luz LED delantera es un detalle que marca la diferencia cuando trabajas en rincones oscuros, como el interior de un armario o el trastero. En resumen: es un producto pensado para el usuario doméstico que quiere una herramienta práctica sin gastar un dineral.

Si sueles apañártelas en casa sin demasiadas exigencias, este kit puede sacarte de más de un apuro… y encima sin ocupar apenas espacio en el maletín de herramientas.

