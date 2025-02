Mejores enchufes inteligentes WiFi con Alexa

La domótica comenzó siendo algo solo al alcance de algunos, ya que se necesitaban instalaciones especiales para implementarla en un hogar o edificio. Con el tiempo, aparecieron algunos protocolos para poder llevar datos también por el propio cableado eléctrico convencional, evitando tener que hacer instalaciones complejas. Y, en la actualidad, dispositivos como los mejores enchufes inteligentes, el IoT, y otros productos, te lo ponen aún más fácil.

Con estos enchufes inteligentes WiFi podrás controlar multitud de dispositivos que conectes a una toma convencional. Además, al ser compatibles con los altavoces Alexa podrás controlarlos de forma sencilla estés donde estés.

¿Para qué sirve un enchufe inteligente WiFi?

Un enchufe inteligente WiFi es un dispositivo que puede dotar a otros aparatos de cierta inteligencia, aunque no la tuvieran de serie. Por ejemplo, podrías programar el apagado y encendido de una lámpara convencional enchufándola a uno de estos dispositivos usando una sencilla app del móvil, o comandos de voz con Alexa, etc.

Para que eso sea posible, disponen de un plug o enchufe convencional de corriente para conectar cualquier aparato como lo harías a una toma convencional, pero tienen cierta circuitería adicional para conectar por WiFi y realizar las acciones.

Además, este tipo de enchufes se pueden programar mediante las apps (Android e iOS), por lo que puedes hacer que un aparato se apague o se encienda cuando necesites y desde cualquier lugar. Por ejemplo, imagina que programas el encendido de la cafetera unos instantes antes de levantarte de la cama, o el riego para el jardín, que las luces se enciendan a una hora, etc.

Si eso te parece poco, algunos incluyen soporte para habilidades IFTTT (If This Then That), es decir, capacidad de programar escenarios condicionales en los que si ocurre algún evento, realicen alguna acción. Por ejemplo, imagina que tienes un sensor PIR de movimiento inteligente y una lámpara. Para que así, cuando detecta movimiento, la lámpara se conecta.

Es también importante que observes si son compatibles con los asistentes de voz como Siri, Alexa, y Google Assistant. Si lo son, podrás usar comandos de voz para el control, lo que será mucho más cómodo si tienes dispositivos con estos asistentes, como el Echo de Amazon, los Home, etc.

Y tampoco olvides comprobar que sean compatibles con el protocolo seguro de ZigBee, ya que eso facilita las cosas y te abre un mundo de posibilidades, ya que será compatible con multitud de otros dispositivos inteligentes (con redes de hasta 65.535 nodos o dispositivos).

Los mejores enchufes inteligentes WiFi con Alexa

Si tienes dudas de qué modelos de enchufes inteligentes elegir, aquí tienes algunos recomendados por su relación calidad/precio:

Philips Hue Smart Plug

Philips Hue Smart Plug

Uno de los mejores enchufes inteligentes del mercado, con grandes capacidades y compatible con multitud de dispositivos inteligentes Hue del gigante tecnológico europeo Philips. Así podrás convertir cualquier aparato en inteligente.

Es compatible con Bluetooth, ZigBee, Amazon Alexa, Google Assistant, y también con Siri de los Apple HomeKit.

TP-Link Tapo P100

TP-Link Tapo P100

El conocido fabricante de dispositivos de red también ha querido crear otro de los mejores enchufes inteligentes. Un dispositivo que se conecta a la red y con el que poder controlar de forma remota cualquier aparato. Además, es compatible con Alexa y Google Assistant, y también incluye temporizador.

Dispone de un modo ausente, para poder apagar y encender aparatos en diferentes momentos del día, lo que dará una sensación de que la casa está habitada ante la mirada de los maleantes. Y por supuesto, tiene un diseño sencillo, y se configura de una forma muy fácil.

ANTELA

ANTELA

Otra de las opciones baratas es este enchufe ANTELA que viene en un pack de dos enchufes inteligentes. Compatibles con red WiFi, soporte de hasta 16A de corriente eléctrica, y con un diseño bastante compacto. Su instalación y uso son de lo más simple ya que incorpora sistema Plug&Play

Compatibles con la app para dispositivos móviles y también con Amazon Alexa y Google Assistant, para controlarlo por voz desde cualquier lugar, son otros de los mejores enchufes inteligentes.

GHome Smart

GHome Smart

Te permite controlar hasta 3 enchufes y 3 puertos USB de forma remota a través de Alexa o Google Home. Con WiFi integrado, puedes programar horarios, monitorear el consumo de energía y activar dispositivos con comandos de voz.

Tenda SP9

Tenda SP9

El Tenda SP9 es un enchufe inteligente WiFi de 16A que te permite controlar tus dispositivos desde cualquier lugar a través de la app o con Alexa y Google Home. Además, incluye un medidor de energía, ideal para monitorear el consumo eléctrico y optimizar el ahorro en casa.

Cómo elegir los mejores enchufes inteligentes WiFi para ti

Antes de decidir qué enchufe inteligente WiFi es mejor para ti, hay algunas cosas que deberías tener en cuenta:

¿Tapará otro enchufe?: Mide bien el tamaño y el lugar donde vayas a instalar los enchufes inteligentes, ya que algunos son más gruesos que otros. Si vas a ponerlo en la pared y hay dos enchufes de pared juntos, trata de que este inteligente no tape el otro. Si buscas un diseño más compacto, puedes optar por el Usmart 2 en 1 y ahorrarás espacio o ir directamente a por la regleta inteligente.

¿Funciona con otro asistente de voz además de Alexa?: La conectividad inteligente y el control por voz son funciones clave que nos hace decantarnos por estos enchufes inteligentes WiFi. Poder decirle a Alexa que apague la luz de la cocina es una gozada pero, ¿qué pasa si usas Siri o el Asistente de Google? Mira bien que el enchufe inteligente que compres sea compatible con tu asistente de voz favorito. Si tienes dudas, mira nuestra comparativa entre Asistente de Google o Alexa.

¿La app es sencilla y funciona bien?: Aunque todos los enchufes inteligentes que hemos analizado vienen con una app fácil de utilizar, es cierto que algunas como la de Amazon o Philips funciona mejor. Si no tienes mucha experiencia con este tipo de dispositivos inteligentes, trata de comprobar cómo funciona la app requerida en cada modelo.

Características de los enchufes inteligentes WiFi

Características de los enchufes inteligentes WiFi

Existen muchas marcas y modelos de enchufes inteligentes WiFi, y algunos de ellos parecen ser prácticamente iguales en cuanto a características. Eso hace que no sea sencillo elegir uno adecuado. Por eso, para facilitarte las cosas, puedes atender a las siguiente características:

Conectividad: muchos de ellos usan WiFi como protocolo, aunque también puedes encontrar algunos que puedan usar GSM para instalar una tarjeta SIM y que tengan su tarifa de datos en los lugares donde no haya WiFi. Algunos también aceptan otro tipo de conectividad, como Bluetooth. Esto es importante, dependiendo del tipo de control que quieras usar.

Asistentes virtuales: si prefieres un control por voz, entonces asegúrate de que sean compatibles con Alexa o Google Assistant, lo que te facilitará las cosas. Con solo decir lo que quieres, sucederá.

Toma de corriente: aunque estos enchufes van conectados a un enchufe convencional, no lo inutilizan, ya que incluyen una o varias tomas de corriente para conectar ahí el aparato/s que deseas controlar. A esto también hay que agregar la cantidad de amperios que pueden soportar, ya que de ella dependerá la carga que pueden gestionar. La mayoría suele ser de 16A y unos 3500W, lo que está bastante bien para la mayoría de casos. Eso permite conectar multitud de aparatos con un gran rango de consumos.

Diseño y acabado: suelen ser muy compactos, pero más que el aspecto, lo que importa es si son de calidad. Además, algunos pueden tener algún tipo de protección para aguantar inclemencias y ser instalados en el exterior.

Los mejores enchufes inteligentes WiFi al igual que los altavoces inteligentes son un lujo al alcance de todos y nos puedes ayudar a la hora de automatizar algunos procesos en casa como encender/apagar luces o programar electrodomésticos. Además, con el precio de la luz cada vez más caro son unos buenos aliados a la hora de ahorrar en nuestra factura mensual.