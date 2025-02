Los 5 mejores accesorios para iPhone

Si tienes un iPhone, seguro que quieres sacarle el máximo partido con accesorios que mejoren su rendimiento, protección y funcionalidad. Desde cargadores rápidos hasta fundas resistentes y auriculares de alta calidad, aquí te mostramos los mejores accesorios para iPhone que harán tu día a día más cómodo y eficiente.

Apple AirPods Max

Apple AirPods Max

A pesar de que vamos a hablar principalmente de otras marcas, tenemos que hacer mención de este espectacular gadget. Este es un dispositivo orientado a todas aquellas personas fieles a Apple y que amen los auriculares de diadema. Si eres uno de ellos y no te importa gastar la friolera de 600€, adelante.

Ofrecen una calidad de sonido inigualable, son unos de los más cómodos que hemos probado y su cancelación de ruido está a la altura de algunos de los mejores auriculares de Sony o Sehnnheiser.

Apple AirPods Pro 2ª Gen

Apple AirPods Pro 2ª Gen

No podían faltar los AirPods Pro. Después de los AirPods Max, son los mejores auriculares de la compañía. Tienen una excelente cancelación de ruido para ser in-ear y una aun mejor calidad de sonido. Además, otro punto diferencial es su fácil conexión e integración con un iPhone. Hasta un negado tecnológico podría emparejarlos sin dificultades.

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8

Ya hemos hablado de este reloj enfrentándolo al Ultra y al SE y creemos que es el más equilibrado en el actual mercado. Además, es el integrante perfecto para el ecosistema Apple. Cuenta con dos tamaños disponibles, 41 y 44 mm, una excelente pantalla y una batería que puede alcanzar hasta dos días de autonomía.

Memoria Flash USB SanDisk iXpand Go

Memoria Flash USB SanDisk iXpand Go

Este es el gadget perfecto para todos esos fotógrafos que exprimen sus imágenes en formato RAW y necesitan una memoria externa. Además de ofrecer un almacenamiento de 128 GB, es tan pequeño como un pen drive convencional y, por su puesto, lleva conexión Lightning.

Belkin Cargador Inalámbrico MagSafe 3 en 1

Belkin Cargador Inalámbrico MagSafe 3 en 1

El Belkin MagSafe 3 en 1 es la solución perfecta para cargar tu iPhone, Apple Watch y AirPods al mismo tiempo. Ofrece carga rápida de 15W para iPhone con MagSafe y carga optimizada para Apple Watch y AirPods. Su diseño minimalista y base estable lo convierten en un accesorio ideal para tu escritorio o mesita de noche.

¿Por qué Apple vende sin cargador?

La compañía de la manzana asegura que no incluye cargadores desde el iPhone 12 para reducir los desechos electrónicos. Aun así, tendremos que comprar uno para disfrutar de las ventajas de la carga rápida y, por tanto, generar otro residuo. Algo muy polémico aunque lo que está claro es que, por precio, debería incluirlo.

¿Cómo identificar si un cable Apple es original?

Existen muchas imitaciones y falsificaciones, pero os lanzamos un truco sencillo para identificarlo. Un cable oficial siempre tiene que llevar una grabación (Designed by Apple in California) y Assembled in China, Assembled in Vietnam o Indústria Brasileira, además de un número de serie grabado a continuación.