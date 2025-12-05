Las mejores hipotecas mixtas de diciembre con tipos fijos iniciales desde el 1,55% TIN

Las hipotecas mixtas vuelven a ser una alternativa interesante para quienes quieren empezar pagando una cuota estable, pero sin renunciar a un tipo variable más ajustado en los años posteriores. Este diciembre llegan con tramos fijos muy competitivos (algunos por debajo del 1,60% TIN) y con diferenciales razonables sobre euríbor, lo que las convierte en un punto medio entre las fijas tradicionales y las totalmente variables. Si buscas una primera etapa de estabilidad sin encarecer demasiado el préstamo en el futuro, estas son las propuestas más destacadas del mes.

Top 3 de hipotecas mixtas en diciembre

Entidad · Producto Condiciones Ibercaja — Hipoteca Vamos Mixta TIN inicial: 1,55% durante 5 años

Interés resto de años: Euríbor + 0,60%

TAE: 3,24%

Plazo: 25 años Cajamar — HipotecON a tipo mixto TIN inicial: 1,79% durante 5 años

Interés resto de años: Euríbor + 0,50%

TAE: 2,93%

Plazo: 30 años Banco Sabadell — Hipoteca Mixta TIN inicial: 1,80% durante 3 años

Interés resto de años: Euríbor + 0,70%

TAE: 3,47%

Plazo: 30 años

1. Ibercaja – Hipoteca Vamos Mixta (5 años fijos)

Ibercaja vuelve a colocarse en lo más alto del ranking con una oferta equilibrada tanto en el tramo fijo como en su diferencial variable. Su hipoteca arranca con un 1,55% TIN durante 5 años, para después pasar a euríbor +0,60%, uno de los márgenes más competitivos de la comparativa. La TAE es del 3,24% y el plazo máximo llega a 25 años. Es una opción pensada para quienes quieren asegurar una cuota baja en los primeros años, sin penalizar la evolución futura del préstamo.

2. Cajamar – HipoteCON Mixta (5 años fijos)

La propuesta de Cajamar destaca por su buen equilibrio entre tramo fijo y variable. Ofrece un 1,79% TIN durante los 5 primeros años, seguido de euríbor +0,50%, que es el diferencial más reducido del ranking. Su TAE, desde el 2,93%, es de las más competitivas del mes y permite plazos amplios de hasta 30 años. Una alternativa muy sólida para quienes buscan una hipoteca mixta con un coste total ajustado.

3. Banco Sabadell – Hipoteca Mixta (3 años fijos)

Sabadell apuesta por un tramo fijo más corto, pero con un interés atractivo: 1,80% TIN durante 3 años, seguido de euríbor +0,70%. La TAE parte del 3,47% y el plazo llega hasta 30 años. Esta estructura puede encajar bien si buscas una cuota especialmente baja al inicio y prevés un escenario de tipos más moderados a medio plazo.

Otras hipotecas mixtas destacadas en diciembre

Ibercaja – Hipoteca Vamos Mixta (10 años fijos)

Para quienes prefieren amarrar la cuota durante más tiempo, Ibercaja ofrece también una versión con 1,85% TIN durante 10 años, seguida de euríbor +0,60%. La TAE es del 3,11% y el plazo llega a 25 años. Está orientada a quienes valoran estabilidad prolongada sin renunciar a un diferencial competitivo.

Banca March – Hipoteca Mixta Avantio

Una de las propuestas más largas del mercado, con plazos de hasta 36 años. Mantiene un 1,90% TIN durante 10 años y un tramo variable de euríbor +0,60%. Su TAE, desde el 2,82%, es una de las más ajustadas de toda la comparativa a pesar del tramo fijo más largo.

Pibank – Hipoteca Mixta

Pibank propone un arranque con 1,99% TIN durante 3 años, tras el cual aplica euríbor +0,75%. La TAE parte del 3% y permite financiar hasta 35 años. Su estructura encaja con perfiles que buscan un proceso 100% digital y plazos holgados.

ABANCA – Hipoteca Mixta Mari Carmen

Esta modalidad comienza con un 2,10% TIN durante 5 años, seguido de euríbor +0,50%, uno de los diferenciales más bajos del ranking. La TAE es del 4,67%, debido a la forma de cálculo sobre todo el plazo. Está pensada para quienes buscan un tramo fijo moderado y un diferencial atractivo en la parte variable.

Banca March – Hipoteca Mixta Plus II

Otra opción de March con un enfoque más corto en la parte fija: 2,10% TIN durante 3 años, seguido de euríbor +0,80%. La TAE desde 3,44% y el plazo de 30 años la sitúan como una alternativa intermedia dentro del segmento.

Banco Sabadell – Hipoteca Mixta (5 años fijos)

Esta versión amplía el tramo fijo a 5 años, con un 2,10% TIN, seguido de euríbor +1%. Su TAE parte del 3,63%, y el plazo máximo es de 30 años. Es una opción para quienes prefieren un arranque fijo más estable aunque con un diferencial más alto.

ING – Hipoteca Naranja Mixta

ING propone un 2,20% TIN durante 5 años, seguido de euríbor +0,75%. La TAE parte del 3,39%, y su mayor atractivo es el plazo, que puede llegar hasta 40 años, lo que ayuda a reducir la cuota mensual a quienes buscan más margen.

Qué tener en cuenta antes de contratar una hipoteca mixta

Aunque todas funcionan bajo la misma lógica (un tramo fijo seguido de uno variable), hay diferencias importantes que conviene revisar:

Duración del tipo fijo. Cinco años suelen ser suficientes para dar estabilidad, pero si prefieres evitar sorpresas en la primera década, las opciones de Ibercaja o March encajan mejor.

Cinco años suelen ser suficientes para dar estabilidad, pero si prefieres evitar sorpresas en la primera década, las opciones de Ibercaja o March encajan mejor. Diferencial sobre euríbor. Es el dato clave a largo plazo. A igualdad de tramo fijo, un diferencial más bajo suele traducirse en menos coste total.

Es el dato clave a largo plazo. A igualdad de tramo fijo, un diferencial más bajo suele traducirse en menos coste total. TAE real. Permite comparar hipotecas con distintas estructuras, plazos o vinculaciones. Si dudas entre varias opciones, la TAE es el dato más fiable.

Permite comparar hipotecas con distintas estructuras, plazos o vinculaciones. Si dudas entre varias opciones, la TAE es el dato más fiable. Plazo máximo. Plazos como los de 35 o 40 años reducen la cuota, pero aumentan el coste final. Es importante elegir una duración coherente con tu planificación financiera.

Conclusión

Las hipotecas mixtas de diciembre llegan con tramos fijos muy competitivos (desde el 1,55% TIN) y diferenciales que, en muchos casos, mejoran la media del mercado. Ibercaja y Cajamar siguen liderando las condiciones más equilibradas, mientras que Banca March y Pibank aportan opciones con plazos más largos o estructuras diferentes que pueden adaptarse mejor a perfiles concretos.

Fuente: Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras (análisis elaborado el 01/12/2025). Las ofertas están ordenadas por los siguientes criterios: 1) Interés fijo más bajo; 2) Interés variable más bajo; 3) Menor comisión de apertura; 4) El mayor porcentaje del precio de la vivienda que permite obtener; 5) Menor coste por comisión anticipada; 6) Productos exigidos para obtener la máxima bonificación.

Este ranking : 1) solo incluye información de hipotecas para cualquier tipo de vivienda, por lo que las llamadas «hipotecas verdes» (que premian con un interés más bajo las ofertas de viviendas con calificación energética «A» quedan excluidas y 2) solo muestra las ofertas de entidades con presencia en más de la mitad de las CC.AA o que permiten la contratación de sus productos por Internet. Las hipotecas que se muestran en este artículo se corresponden con las que ofrece el banco a clientes que acepten cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación.