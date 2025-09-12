El móvil con cámara Sony que copia el color de los iPhone 17 Pro y cae a precio de Black Friday

Hay móviles que llaman la atención por su potencia, otros por su precio, y algunos por el diseño. El CMF Phone 1 juega en las tres ligas a la vez. Inspirado en los tonos naranjas que Apple ha reservado para su gama más alta con el iPhone 17 Pro, este smartphone se descuelga con una rebaja del 26 % que lo deja en cifras más propias del Black Friday que de un modelo recién salido al mercado.

Un diseño rompedor con cámara Sony de 50 MP

CMF Phone Amazon Amazon

La baza estética es evidente: un color llamativo y premium que recuerda al de los iPhone más recientes, con un acabado moderno que busca destacar en cualquier bolsillo. Pero no se trata solo de apariencia. El CMF Phone 1 monta una cámara principal Sony de 50 MP con apertura f/1.8, acompañada de un sensor de retrato para dar mayor profundidad a las fotos. El software refuerza este hardware con el motor TrueLens Engine 2.0 y el modo Ultra XDR, que combinan HDR avanzado con algoritmos de IA para mejorar la viveza de los colores y el rango dinámico.

En el interior, el MediaTek Dimensity 7300 5G asegura un buen equilibrio entre eficiencia y rendimiento. La memoria también juega un papel clave: 8 GB de RAM ampliables virtualmente hasta 16 GB gracias a RAM Booster, de modo que puedes mantener más apps abiertas en segundo plano sin notar ralentizaciones. A esto se suman 128 GB de almacenamiento interno, suficientes para un uso medio sin necesidad de recurrir a la nube.

Uno de sus puntos fuertes es la batería de 5000 mAh, que junto al procesador eficiente permite olvidarse del cargador durante dos jornadas. Cuando toca recargar, el sistema rápido de 33 W alcanza el 50 % en apenas 20 minutos. Y todo esto se combina con una pantalla Super AMOLED de 6,67 pulgadas con refresco adaptativo a 120 Hz y brillo de hasta 2000 nits, perfecta para juegos, streaming y redes sociales incluso a plena luz del día.

El CMF Phone 1 llega con Android 14 bajo Nothing OS 2.6, sin bloatware y con tres años de parches de seguridad garantizados. Como extra, integra ChatGPT directamente en el sistema cuando se conecta con auriculares CMF o Nothing, un detalle que apunta al público más tecnológico.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.