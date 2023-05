Nespresso te trae el regalo perfecto para el Día de la Madre

Ya ha llegado el mes de mayo, lo notamos en el calor, en los días más largos, y en que este mes es el que nos toca buscar algo especial para mamá. Nespresso ofrece en sus bazares de producto algunas ideas que pueden ser regalos especiales para conseguir el regalo perfecto para cualquier tipo de madre.

Entre los productos que puedes regalar a unas de las personas más importantes de nuestra vida y ayudarla para impulsar su día a día, Nespresso tiene dos variedades Melozio Go y Stormio Go, las cuales cuentan con un 20% más de cafeína. No obstante, este aumento de la cafeína no implica un aumento en la intensidad. Y es que para Nespresso el contenido en cafeína por taza depende de dos factores: la porción de Robusta en la mezcla, en el caso de que lleve, y la cantidad de café que se utiliza para preparar una taza.

Stormio Go presenta toda la intensidad de esos aromas de especias, madera y cereales, a la vez que mantiene su suavidad y su cuerpo. Con Melozio Go podrás percibir un aroma delicioso, la clásica nota de cereales y su dulzor de miel. Ambas variedades cuentan con un promedio de 200 mg de cafeína de media por taza, un 20% más que con la mezcla normal, pero con el mismo sabor extraordinario.

Nuevas cápsulas Nespresso con un 20% más de cafeína Nespresso

Nomad Travel Mug

Para quienes no quieren renunciar a llevar su café a todas partes el regalo ideal es la Travel Mug, para poder disfrutar de su experiencia de café en cualquier momento del día. Podrás usar la Travel Mug tanto para transportar el café caliente como frío ahora que ya aprieta el calor. Siempre están listos para tomar en cualquier lugar. Cuentan con una capacidad de 400 ml y sus dimensiones son de 85x145 mm. Es, además, un producto apto para lavavajillas, pero no se puede introducir en horno, microondas, congelador ni placas calientes.

Vertuo Pop

Por último, si tu madre es la que va a la última moda, entonces debes conocer la innovadora máquina Vertuo Pop, que ofrece una mayor variedad y estilos de cafés de alta calidad en 4 tamaños de taza, ideal para disfrutar de este ritual de café. Esta cafetera presenta un atractivo diseño en 6 divertidos y llamativos colores, que se adaptan a los diferentes gustos y personalidades de sus consumidores más atrevidos. Cada uno de ellos con un nombre como Liquorice Black, Coconut White, Spicy Red, Mango Yellow, Aqua Mint y Pacific Blue.

Máquina Vertuo Pop Nespresso Nespresso

La máquina Vertuo Pop se encuentra dentro de la gama Vertuo, el innovador sistema de extracción de café pionero en el mercado. La marca se acerca en esta ocasión a los amantes de las últimas tendencias en diseño, color y de la estética pop.

Cuenta con apertura y cierre manual, tanque de agua con capacidad de 600 ml y unas dimensiones de 136 x 426 x 250 mm. En cuanto a su conectividad, ofrece múltiples funciones disponibles a través de la aplicación móvil de Nespresso una vez emparejada la máquina.