1080p nativo y Android: este proyector no solo es barato, también muy completo en cuanto a características

Los proyectores han pasado de ser un artículo de lujo al estar al alcance de todos los bolsillos. Por ejemplo, ahora que está disponible por menos de 100 euros, el finade P30 se presenta como una de esas oportunidades que cuesta dejar pasar. No estamos hablando solo de un proyector muy económico, sino de un dispositivo con características que normalmente se encuentran en modelos de gama media.

Por muy bueno que sea un proyector, lo más importante es el precio, y aquí el finade de P30 te sorprenderá. Tiene un precio recomendado de 129,99 euros, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 72,99 euros. ¿Cómo te quedas? No es el mínimo histórico, pero casi. Si a esto le sumamos que cuenta con reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,8 sobre 5, no hace falta decir que, si finalmente decides comprarlo, será difícil que te arrepientas.

Ahorra 57 euros comprando el finade P30 en Amazon

Este proyector tiene un puerto HDMI finade

Este proyector tiene una resolución nativa Full HD (1080p), con compatibilidad con 4K UHD, un brillo de 22.000 lúmenes y una relación de contraste de 10.000:1. Ver películas, series o un partido de fútbol adquiere una nueva dimensión. Sobre esto último, no está de más mencionar que es capaz de proyectar una imagen de hasta 200 pulgadas.

El hecho de que lleve Android 12 lo convierte en un dispositivo muy versátil. No necesitas depender de otros dispositivos para acceder a tus aplicaciones favoritas: basta con entrar en Google Play para descargar apps de streaming y mucho más. Además, su conectividad es uno de sus puntos fuertes, ya que tiene un puerto HDMI, un USB tipo A, una salida de audio de 3,5 mm y una ranura para tarjetas microSD. Así que, no tendrás ningún problema a la hora de conectar tu PC o consola.

Su base ajustable de 270 grados permite proyectar directamente en la pared o el techo, por lo que puedes disfrutar de una película mientras estás acostado en la cama. Los dos altavoces integrados cumplen su cometido, pero no esperes la mejor calidad de audio. Ahora bien, al tener Bluetooth 5.4, puedes conectar unos auriculares o altavoces externos para disfrutar de sonido envolvente. Para conectarlo a Internet cuenta con Wi-Fi 6.

Si desde hace tiempo te pica el gusanillo de tener un proyector, el finade de P30 es una opción muy interesante, sobre todo ahora que está más barato. Si te convence y ves que le das mucho uso, siempre estás a tiempo de comprar un modelo con mejores características: 4K UHD nativo, más lúmenes, mejores altavoces y con más puertos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.