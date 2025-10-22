Vas a querer comprar el nuevo proyector barato de Xiaomi: resolución 1080p de hasta 120 pulgadas e HyperOS 3 por tan solo 120 euros

Si hay unos dispositivos tecnológicos que se han puesto de moda en los últimos años, más allá las populares freidoras de aire o "air fryer", esos son los proyectores, ya que te permiten montarte tu propio cine en casa por poco dinero.

Obviamente, uno de los fabricantes que ha entrado de lleno en este nuevo segmento no es otro que Xiaomi y, de hecho, el gigante chino sigue mejorando su catálogo de proyectores mes a mes.

Así, si hace unos meses te desvelamos la llegada al mercado español del Xiaomi Smart Projector L1, un aparato que puede proyectar imágenes de entre 40 y 120 pulgadas y que cuesta menos de 200 euros, ahora, tal como nos adelantan desde XIAOMI ADICTOS, la compañía de Pekín acaba de lanzar en su país natal el nuevo Redmi Smart Projector 4, un proyector barato que destaca por contar con una resolución 1080p de hasta 120 pulgadas e HyperOS 3 y que cuesta 120 euros al cambio.

Redmi Smart Projector 4, toda la información

El nuevo Redmi Smart Projector 4 apuesta por unas prestaciones bastante equilibradas, ya que cuenta con un sistema de iluminación de alto brillo de 350 lúmenes CVIA, con una cámara ToF capaz de corregir la inclinación automáticamente y nos ofrece una resolución 1080p nativa que nos permitirá proyectar una imagen de hasta 120 pulgadas.

Pero eso no es todo, ya que bajo el capó de es nuevo proyector asequible encontramos un procesador MT9660 que está acompañado por 2GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno.

Asismismo, el Redmi Smart Projector 4 también dispone de un sistema MEMC que tiene la capacidad de eliminar el desenfoque de movimiento y con un sistema de sonido formado por dos altavoces de 5W.

El nuevo Redmi Smart Projector 4 es capaz de proyectar imágenes en superficies de hasta 120 pulgadas Xiaomi

Tampoco se queda corto en conectividad este nuevo proyector barato de Redmi, ya que además de un puerto HDMI y un conector jack de auriculares de 3,5 milímetros, también integra Wi-Fi de doble banda y Bluetooth que te permitirán aprovechar tu conexión de Internet y vincularle dispositivos inalámbricos como un teclado, un ratón o unos auriculares.

Finalmente, en lo que respecta al software, el Redmi Smart Projector 4 llega con HyperOS 3, la versión más reciente del sistema operativo de Xiaomi para sus dispositivos con Android.

Redmi Smart Projector 4: disponibilidad y precio

El nuevo Redmi Smart Projector 4 ya se puede comprar oficialmente en China por un precio de 999 yuanes, unos 120 euros al cambio y aunque todavía no sabemos cuando llegará al mercado global, lo más probable es que no tarde en hacerlo para aprovechar el tirón del Black Friday y la campaña navideña.