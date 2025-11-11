11 del 11 de AliExpress: estos son los 6 chollos que más me han sorprendido durante las primeras horas

El mejor momento del año para comprar y ahorrar ya está aquí, y no solo porque el Black Friday está cada vez más cerca y cada vez aparecen más rebajas, sino porque AliExpress está celebrando su esperada promo del 11.11, una cita imprescindible para quienes buscan los precios más bajos del año.

Durante esta campaña, que estará disponible desde hoy día 11 de noviembre hasta el próximo día 19 de noviembre a las 23:59 horas, podrás ver los descuentos más bestias en todo tipo de productos, sin importar la sección: tecnología, hogar, belleza, moda o deportes, entre otras muchas. Por eso mismo, si estabas pensando en renovar alguno de tus dispositivos o darte un capricho, no dejes escapar la oportunidad.

Además, cabe mencionar que, a la gran mayoría de productos que están rebajados durante esta promoción, podemos aplicar estos cupones exclusivos para dejarlos aún más baratos:

ESAE85 : 85 € de descuento en compras mínimas de 549 euros

: 85 € de descuento en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 € de descuento en compras mínimas de 469 euros

: 75 € de descuento en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 € de descuento en compras mínimas de 369 euros

: 60 € de descuento en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 € de descuento en compras mínimas de 249 euros

: 40 € de descuento en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 € de descuento en compras mínimas de 129 euros

: 20 € de descuento en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 € de descuento en compras mínimas de 69 euros

: 12 € de descuento en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 € de descuento en compras mínimas de 29 euros

: 5 € de descuento en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 € de descuento en compras mínimas de 15 euros

Para que compres con total tranquilidad, la gran mayoría de productos seleccionados incluyen un envío totalmente gratuito y muy rápido, además de devoluciones sin coste (entre 15 y 30 días) y la garantía de compra segura de AliExpress. Así que si estabas esperando el Black Friday, mejor no te lo pienses, ya que durante el 11.11 encontrarás los mejores chollos.

A continuación, repasaré algunos de los productos más interesantes que me he encontrado tirados de precio aplicando los respectivos cupones que he mencionado anteriormente, para que veas las gangas que hay:

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Xiaomi

Empezaré hablando por el Xiaomi 15T, un móvil de gama media que se siente como un gama alta, el cual apenas lleva unas semanas en el mercado y ya está por un precio de locos. Cuenta con una brillante pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas a 120 Hz que enamora, un procesador MediaTek Dimensity 8400 que asegura un rendimiento muy bueno para la gran mayoría de usuarios y un sorprendente apartado de fotografía, pues monta un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP. Sin dejar de lado que incorpora una batería con 5.500 mAh para aguantarnos el ritmo durante más de un día.

realme GT 7T

realme GT 7T realme

Otro móvil a precio de liquidación que merece mucho la pena es este realme GT 7T, un gama alta que si por algo destaca sobre el resto es por su autonomía, ya que dispone de una batería de 7.000 mAh que nos ofrece hasta 3 días de uso moderado y, al mismo tiempo, admite una carga ultrarrápida de 120 W. A esto debemos sumarle una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con una resolución 1,5K, un potente procesador MediaTek Dimensity 8400-MAX y una doble cámara de 50+8 MP.

iPad 2025

iPad de 11ª generación (2025) Apple

Apple es la reina de las tablets, y el nuevo iPad de 11ª generación es la mejor opción si buscas un modelo tanto para entretenimiento como para productividad. Entre sus principales bazas, nos encontramos una pantalla Liquid Retina LCD de 10,9 pulgadas, un chip A16 Bionic que rinde a un nivel espectacular y una batería de 8.686 mAh que nos promete hasta 10 horas de navegación por internet. Además, ya funciona bajo el sistema operativo iPadOS 26 y se seguirá actualizando durante años. Eso sí, no es compatible con Apple Intelligence.

Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Watch7 Samsung

Aunque ya tiene un nuevo heredero, este Samsung Galaxy Watch7 por poco más de 100 euros es un auténtico chollazo. En este smartwatch nos encontramos con un diseño muy bien construido, una pantalla Super AMOLED de 1,5 pulgadas con un brillo de hasta 2.000 nits y un sensor BioActive para hacer una monitorización muy precisa, llegando a detectar incluso signos de apnea del sueño. Igualmente, uno de los putos más claves está en su software, y más ahora que funciona bajo la nueva capa personalización One UI 8.0 basada en WearOS.

Redmi Pad 2

Xiaomi Redmi Pad 2 Xiaomi

Otra tablet que no podía faltar en esta lista es la nueva Redmi Pad 2, la cual ha llegado para convertirse en la nueva superventas de Xiaomi. Es un modelo muy económico que nos deja sin palabras por varios motivos, puesto que tiene una carcasa metálica, una gran pantalla de 11 pulgadas con una resolución 2,5K, un procesador Helio G100-Ultra que cumple en tareas básicas del día a día y una batería de 9.000 mAh que aguanta una jornada completa de uso.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2ª Gen)

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2ª gen) Xiaomi

Llevo un tiempo pensando en hacerme con un patinete eléctrico para evitar coger el coche en trayectos cortos, y este Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2ª Gen) se ha llevado toda mi atención. No solo tiene un diseño muy elegante y bien construido, sino que también cuenta un motor de 300 W de potencia para alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h, tres modos de conducción diferentes, unos neumáticos que se adaptan bien a cualquier terreno y una batería que nos da la posibilidad de recorrer una distancia de hasta 25 km con una sola carga.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.