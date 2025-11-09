Por fin a precio mínimo el móvil de gama alta que más nos ha sorprendido en 2025 por delante de Apple y Samsung

Hay vida mucho más allá de Samsung o Apple. Ya sabemos que estas marcas acaparan todas las miradas cuando alguien está pensando en comprar un nuevo terminal, sobre todo de gama alta, pero la realidad hay propuestas igual de interesantes (o incluso más) como el vivo X200 Pro, un modelo que se sienta en la mesa de los mejores y hoy podemos encontrarlo con un descuentazo para no estar esperando al Black Friday.

Este maravilla de smartphone de la marca vivo salió a la venta a principios de año por un precio recomendado de 1.299 euros, un precio que, aunque es muy elevado, al usarlo durante un tiempo nos ha demostrado que está más que justificado al ser de los mejores terminales de 2025. Aunque lo mejor de todo es que ahora podemos encontrarlo más barato que nunca, pues, gracias a un descuento total de 463 euros, está disponible por apenas unos 835,99 euros en AliExpress.

Compra el teléfono vivo X200 Pro mucho más barato

El vivo X200 Pro ha sido el smartphone revelación de este 2025. Llegó sin hacer demasiado ruido, y ha terminado siendo el ganador en la categoría de mejor gama alta en la primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. De hecho, al tenerlo en nuestras manos, podemos confirmar que ha dejado huella.

No solemos empezar hablando sobre el apartado de fotografía, pero aquí merece la pena hacerlo porque es uno de sus puntos más fuertes. Aquí la marca ha colaborado junto a ZEISS para que podamos disfrutar de una triple cámara bestial, la cual está compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP para hacer tanto fotos como vídeos con una calidad profesional. En particular, el teleobjetivo es una joya hasta por la noche, y al darle la vuelta la protagonista es una cámara frontal de 32 MP que completa una configuración sobresaliente.

También saca pecho con su pantalla, pues monta un panel AMOLED LTPO de 6,78 pulgadas que está preparado para conquistar a cualquiera con una resolución Full HD+ de 2.800 × 1.260 píxeles, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits, asegurándonos al mismo tiempo unos colores intensos y una protección ocular inteligente que reduce notablemente la emisión de luz azul conla ayuda de la IA.

Si hablamos sobre su hardware, bajo el capó lleva instalado un procesador MediaTek Dimensity 9400 que nos ofrece un rendimiento a la altura de cualquier flagship. En otras palabras, podemos usar todo tipo de aplicaciones o juegos exigentes, que el móvil seguirá yendo como un tiro. Y no podemos dejar de lado que se apoya en una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB para satisfacer a todos los usuarios.

A esto debemos sumarle que llega funcionando bajo una capa de personalización propia de la marca conocida como FunTouch OS 15, la cual está basada en Android 15 y destaca por su experiencia limpia, personalizable y repleta de funciones útiles. Al final la experiencia de uso es buena, pero diferente a lo que estamos acostumbrados, y nos promete actualizaciones durante 4 años, por lo que muy pronto funcionará con Android 16.

Donde también nos demuestra que se merece la corona es su apartado de autonomía, puesto que lleva instalada una batería de 6.000 mAh que aguanta hasta dos días completos de uso, además de que admite una carga rápida de 90 W y carga inalámbrica de 30 W. Todo esto se combina con un diseño premium fabricado con materiales de alta calidad, bordes elegantes y una certificación IP69 que lo hace muy resistente, con la única pega de que su módulo de cámara circular es excesivamente grande. En definitiva, si buscas un gama alta todoterreno, ya te adelanto que no te arrepentirás de apostar por este smartphone colosal.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.