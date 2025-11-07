400 euros de descuento en este portátil MSI de 16 pulgadas para gaming y productividad

MSI lleva muchos años apostando por el mercado de los portátiles gaming, y lo mejor de todo es que podemos encontrar modelos para todos los presupuestos. Hoy veremos uno de gama media que tiene un precio irresistible en Amazon. Estamos hablando del MSI Sword 16 HX B14VGKG-872XES. A modo de adelanto diremos que cuenta con reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,2 sobre 5.

Actualmente, el MSI Sword 16 HX B14VGKG-872XES está disponible en Amazon por 1.199 euros. Al tener un precio recomendado de 1.599 euros, te ahorras 400 euros (25 % de descuento). Dicho esto, cabe mencionar que viene sin sistema operativo, así que es el comprador quien tiene que instalar Windows 11 o bien una distro GNU/Linux. Independientemente del sistema operativo, la instalación lleva solo unos minutos.

Ahorra 400 euros comprando el MSI Sword 16 HX B14VGKG-872XES en Amazon

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo MSI

Vayamos a lo importante, el hardware. Este portátil tiene una pantalla de 16 pulgadas con resolución 1.920 por 1.200 pixeles y una cobertura de color DCI-P3 del 100 %. La calidad de imagen no decepciona y se ve muy bien en interiores. Además, al tener una tasa de refresco de 144 Hz todo se siente muy fluido. Dicha pantalla está acompañada por un procesador Intel Core i7-14650HX, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD.

Con estas especificaciones técnicas, no hace falta decir que el MSI Sword 16 HX B14VGKG-872XES puede ejecutar incluso los juegos más exigentes en calidad alta/ultra. Y si lo que buscas es un portátil que también sirva para edición de vídeo y cualquier otra tarea donde haga falta un procesador y una tarjeta gráfica que sean muy potentes, este es perfecto. Por sus características, puede con todo lo que le eches. Así pues, es un equipo que lo puedes usar para todo, incluso para correr modelos de IA en local. Sobre esto último, no esperes cargar modelos de gran tamaño por limitaciones de memoria.

Si bien hay muchos portátiles gaming en el mismo rango de precio que el MSI Sword 16 HX B14VGKG-872XES, es difícil encontrar una alternativa que esté a la atura, por eso es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Aprovecha que está rebajado 400 euros y hazte con él antes de que finalice la oferta. ¡Es un chollo!

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.