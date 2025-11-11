45 km de autonomía y motor de 800 W: el iScooter que arrasa en las ofertas del 11.11

Hay algo casi terapéutico en deslizarte por la ciudad mientras todo se mueve a otro ritmo. El ruido del tráfico se queda atrás, el aire te toca la cara, los semáforos parecen menos molestos... De repente, el trayecto deja de ser un trámite y se convierte en ese pequeño momento tuyo dentro del día.

Esa sensación de libertad urbana tiene un nuevo protagonista, el iScooter iX4. Se trata de un patinete eléctrico robusto, elegante y sorprendentemente cómodo que llega ahora con 170 euros de descuento gracias a las ofertas del 11.11 de AliExpress. Este modelo tiene un precio de venta oficial de 489 euros, y esta es una información que puedes contrastar en la web de iScooter. Sin embargo, nosotros lo podemos comprar por 319 euros si utilizamos el cupón ESAE40 en el momento de hacer nuestro pedido.

Y no es el único cupón que podrás usar en esta selección de artículos. Podrás elegir entre todos estos en función del importe total de tu cesta:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

iScooter iX4: potencia, estabilidad y 170 euros menos en la gran campaña del 11.11

Si hay algo que define al iX4 es la presencia. Su estructura metálica da sensación de solidez desde el primer vistazo. Las líneas son limpias, el acabado mate refuerza esa estética moderna y el manillar transmite estabilidad al agarrarlo. No hay holguras, no hay plásticos frágiles, todo parece pensado para durar.

A pesar de pesar unos 26 kilos, se pliega con facilidad. Y eso, aunque parezca un detalle menor, cambia mucho la experiencia. Subirlo en un ascensor, guardarlo en el maletero o apoyarlo en cualquier pared no se convierte en una odisea. Los neumáticos de 10 pulgadas aportan agarre y comodidad, incluso en superficies irregulares.

Y las suspensiones delantera y trasera son un regalo para quienes viven en ciudades con calles adoquinadas. Cuando lo conduces por primera vez, la sensación es de equilibrio absoluto. No es brusco, ni lento, ni rígido, ni blando. Simplemente responde. Es el tipo de vehículo que inspira confianza desde el minuto uno.

El corazón de este patinete es su motor de 800 W, capaz de alcanzar incluso picos de potencia más altos cuando lo necesitas. Eso se traduce en una aceleración limpia, estable y suficiente para moverte sin esfuerzo incluso en pendientes de hasta un 20%.

En su modo libre puede superar los 40 kilómetros por hora, aunque de fábrica está limitado a 25 km/hora para cumplir con la normativa europea. Esa potencia, combinada con el modo Sport, da una sensación de control absoluto, de empuje progresivo. Y si prefieres una conducción más relajada, el modo Eco reduce la velocidad y optimiza el consumo para que llegues más lejos con menos batería.

La batería del iScooter iX4 le otorga una autonomía de hasta 45 km, y este no es un dato inflado. En trayectos reales, puede rondar los 35-40 kilómetros, siendo suficiente para varios días de uso sin necesidad de carga. Esto significa que puedes ir al trabajo y volver varias veces a la semana sin preocuparte por un enchufe. Y, cuando lo necesites, el tiempo de carga completa ronda las 6-7 horas, así que lo podrás dejar conectado durante la noche para levantarte con la batería completa.

Ya sabemos que la potencia sin control, no sirve de nada. Por eso el iScooter iX4 monta frenos de disco delanteros y traseros, asistidos por E-ABS electrónico, lo que permite detenerte de forma más rápida y controlada, incluso en mojado. La iluminación LED delantera es potente y detrás incorpora luz de freno, intermitentes y bandas reflectantes para que seas visible desde cualquier ángulo.

Además, el display LCD integrado en el manillar muestra la velocidad, batería, modo de conducción y kilometraje de manera clara. El iX4 suaviza cada bache gracias a sus amortiguadores dobles y su base ancha y antideslizante. El manillar tiene altura ajustable, así que será cómodo para distintos tipos de usuarios.

Ahora que podemos comprar el iScooter iX4 con 170 euros de descuento, me parece una oportunidad perfecta para invertir en movilidad sin tener que hipotecarte. Porque este tipo de rebajas no se ven a menudo, son exclusivas del 11.11 de AliExpress. Así que si estabas esperando el momento perfecto para decidirte, parece que ha llegado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.