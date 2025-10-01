Di adiós al dolor de muñecas con este teclado ergonómico Logitech con hasta 36 meses de autonomía

Encontrar un buen teclado que se adapte a nuestras necesidades no siempre es fácil. No obstante, hay marcas que tienen en su catálogo algunos modelos que han sido diseñados pensando en la ergonomía, como el Logitech Wave Keys. Este teclado inalámbrico ergonómico se distingue por su forma ondulada, que es la clave para una postura de escritura más natural.

Lo mejor de todo, es que no es un teclado muy caro, sobre todo ahora que está en oferta. El Logitech Wave Keys cuesta 84,99 euros en la web de Logitech, pero ahora mismo está disponible por 73,99 euros en Amazon y MediaMarkt. Si bien no alcanza su mínimo histórico, sigue siendo un momento para comprarlo. Por cierto, puedes elegir entre dos colores, negro y blanco. A todo esto, no hace falta decir que las reseñas de los usuarios son mayormente positivas.

Un teclado inalámbrico muy cómodo y personalizable

Al contrario que otros teclados, este incluye un reposamanos acolchado. Fabricado con espuma viscoelástica, proporciona un soporte suave pero firme que alivia la presión en las muñecas, lo que evita la fatiga. Es importante destacar que el Logitech Wave Keys ha sido rigurosamente diseñado y probado bajo los criterios de ergónomos y cuenta con la aprobación de United States Ergonomics.

La funcionalidad de este teclado va más allá de la ergonomía. Es un dispositivo inalámbrico que ofrece doble conectividad: tanto a través de Bluetooth como del receptor Logi Bolt, asegurando una conexión estable y versátil. Gracias a la función Easy-Switch, se puede emparejar con hasta tres dispositivos diferentes y alternar entre ellos fácilmente.

A nivel de compatibilidad, funciona en Windows, macOS, iPadOS y ChromeOS. También es muy personalizable, aunque para esto hay que instalar Logi Options+. Desde este software se pueden configurar atajos de teclado. A esto que acabamos de mencionar se suma su impresionante autonomía de hasta 3 años con dos pilas AAA.

Si tenías pensado cambiar tu teclado por uno que sea más cómodo, entonces no lo dudes más y hazte con el Logitech Wave Keys, no te arrepentirás. Es uno de los mejores teclados de su categoría que puedes comprar ahora mismo por menos de 75 euros.

