Amazon no espera a la Fiesta de Ofertas Prime y tira el precio de esta TV Philips por debajo de los 190 euros
Precio mínimo histórico para el Philips 40PFS6000, un televisor de 40 pulgadas que, además de ser barato, está muy bien valorado en Amazon y permite disfrutar de las principales plataformas de streaming
Entre todos los televisores que se podemos encontrar ahora mismo por debajo de los 200 euros está el Philips 40PFS6000, que es una opción muy interesante para quienes buscan un televisor que sea bueno, bonito y barato. Sobre esto último, en el momento de escribir estas líneas está disponible por solo 189 euros en Amazon y PcComponentes. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 269 euros, supone un ahorro de 80 euros y un descuento del 30 %.
Aunque sea un televisor de gama de entrada, eso no significa que tengamos que renunciar a ciertas características, como el acceso a las plataformas de streaming más importantes. Por lo tanto, si sueles ver películas o series, el Philips 40PFS6000 no te decepcionará. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece, pero antes, te recordamos que estamos hablando de una oferta que puede finalizar en cualquier momento.
Un buen televisor ahora a su precio más bajo
Más allá de tener un diseño moderno y discreto, este televisor de 40 pulgadas no se ve nada mal. Aquí tiene mucho que ver la tecnología Philips Pixel Precise, que optimiza cada imagen con el fin mostrar colores más vivos, un mejor contraste y ofrecer una mayor fluidez, ya sea en una película de acción, un partido de fútbol o cualquier otro contenido.
Pasamos al apartado sonoro. Al ser compatible con Dolby Audio y gracias a la función Vocal Boost, los diálogos se escuchan con mucha claridad sin que el resto del sonido pierda fuerza. Esto convierte al Philips 40PFS6000 en un televisor que no solo se ve bien, sino que también se escucha con una nitidez que sorprende en su rango de precio.
Si te preguntas qué sistema operativo lleva, se trata de Titan OS, que permite ver Netflix, Disney+ o Prime Video, entre otras muchas plataformas de streaming. Para acceder a las diferentes apps se hace a través de una interfaz intuitiva. Titan OS está basado en Linux y cada vez está presente en más televisores. Destaca por su simplicidad, velocidad y nivel de personalización.
Si es hora de renovar tu TV y quieres gastar lo menos posible sin renunciar a ciertas características presentes en modelos más caros, entonces no lo pienses más y hazte con el Philips 40PFS6000 antes de que finalice la oferta o se agote.
