Amazon tira el precio de este Apple Watch que es muy recomendable si no quieres gastar de más en un smartwatch

Además del anuncio de los nuevos iPhone 17, Apple también ha aprovechado para presentar nuevos modelos de sus smartwatches. Como consecuencia, el precio del Apple Watch SE de 2ª generación ha bajado considerablemente en algunos comercios al hacerse oficial que ya tiene un nuevo sustituto, por lo que ahora estamos frente a una gran oportunidad para conseguirlo a un precio mucho más accesible y disfrutar de todas las ventajas que ofrece.

Este reloj de Apple tiene actualmente un precio recomendado de 249 euros, aunque ahora gracias a un descuento de 50 euros puedes aprovechar para llevártelo por unos 199 euros en Amazon, donde se está empezando a liquidar con motivo del nuevo lanzamiento. Igualmente, ya te adelanto que está rebajado al mismo precio en MediaMarkt, por si prefieres otra opción de compra, mientras que en PcComponentes está disponible por unos 208,99 euros.

Compra el Apple Watch SE de 2ª generación más barato que nunca

Si por algo se caracteriza el Apple Watch SE de 2ª generación es por ser un smartwatch fiable, muy cómodo de usar y con las funciones esenciales que todo usuario necesita. Porque sí, hay otros modelos más caros de la propia marca o de la competencia que son más avanzados, pero no todas las personas acaban sacándole partido.

A nivel de diseño cabe mencionar que tiene una buena construcción, ya que está fabricado en aluminio 100% reciclado y se acompaña de una correa deportiva, la cual podemos intercambiar para adaptar el reloj según como vistamos o cada situación. Sin olvidarnos de que apenas pesa 26,4 gramos para olvidarnos por completo de que lo llevamos puesto en la muñeca.

Otro punto a resaltar de este modelo con caja cuadrada de 40 mm es el apartado visual, pues tiene el espacio suficiente para mostrarnos notificaciones, métricas de entrenamiento o la hora con total claridad. Eso sí, aquí el verdadero protagonismo se lo lleva su pantalla Retina OLED LTPO de 1,57 pulgadas. Esta llega a brindarnos una resolución de 394 x 324 píxeles y un brillo máximo de 1.000 nits para verla sin problemas en exteriores. Lo único que echamos en falta frente a modelos superiores es la ausencia del modo Always On Display.

En cuanto a su potencia, este reloj inteligente funciona a las mil maravillas al tener instalado en su interior el chip S8, el mismo que llevan modelos más caros como el Series 8 o el Ultra. Y para no tener que depender de nuestro smartphone a la hora de reproducir canciones en nuestros auriculares o ver algunas de nuestras fotografías favoritas, dispone de 32 GB de almacenamiento.

Y si hablamos sobre su monitorización, incluye varios sensores para medir con precisión la frecuencia cardíaca o controlar el nivel de sueño. Además, viene con varios modos deportivos, registra nuestra actividad diaria, GPS, una función de detección de caídas y tiene una resistencia al agua de 5 ATM. Para rematar, su batería de 245 mAh es capaz de ofrecernos unas 18 horas de uso con cada carga, por lo que lo ideal es dejarlo cargando cada noche o aprovechar momentos puntuales para que nos acompañe a diario.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.