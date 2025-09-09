Ya se ha presentado el iPhone 17, pero este otro móvil de Apple sigue siendo un acierto por lo barato que sale

Siempre se ha dicho que los iPhone son los móviles más caros, pero desde hace algunos años eso ya no es del todo cierto, porque muchos modelos de la competencia cuestan bastante más. Además, este año Apple ha dado un golpe sobre la mesa lanzando un modelo más asequible, el iPhone 16e. Y aunque en las próximas semanas ya saldrán a la venta los nuevos teléfonos de la marca, este terminal sigue siendo una gran recomendación ahora que está con casi 100 euros de descuento.

En los primeros meses del año Apple nos sorprendió a todos con el lanzamiento de este teléfono, el cual llegó al mercado con un precio recomendado de 709 euros para convertirse en la opción con IA más accesible. Aunque lo mejor de todo es que desde hace ya un tiempo lo habitual es verlo más barato. Sin ir más lejos, ahora tiene un descuento de 95 euros que nos permite llevárnoslo por unos 614 euros en Amazon. Y ya te adelanto que pocos teléfonos consiguen plantarle cara en este rango de precios.

Compra el iPhone 16e con descuento por casi 100 euros menos

iPhone 16e Apple

El iPhone 16e ya no es la última novedad de la marca californiana, pero sigue siendo la mejor opción si buscas un teléfono de Apple económico. Si por algo llama la atención este modelo es por incorporar en su interior un chip A18optimizado para rendir a un alto nivel y disfrutar de las diversas funciones que trae Apple Intelligence, pudiendo desde borrar objetos o personas que aparecen en nuestras fotografías hasta resumir textos con las ideas más importantes.

En su versión más básica viene acompañado de 8 GB de RAM y un almacenamiento de 128 GB, aunque también puedes encontrarlo algo más barato en sus variantes tanto de 256 GB como de 512 GB. En líneas generales, no tiene demasiado que envidiar al resto de modelos de su familia, ya que nos ofrece casi la misma experiencia por un precio más ajustado.

También cabe mencionar que se trata de un teléfono muy compacto, donde gran parte del protagonismo se lo lleva su pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, pues nos muestra una gran nitidez y colores intensos. De hecho, si entramos en más detalle, llega a brindarnos una resolución de 2.532 x 1.170 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo de hasta 1.200 nits, compatibilidad con HDR10 y una tecnología True Tone para adaptarse según el entorno.

Y para romper una vez más con la idea popularizada de que la batería de los iPhone no dura lo suficiente, trae integrada una batería de 3.961 mAh que, gracias a la eficiencia del procesador, llega a ofrecernos hasta 26 horas de reproducción de vídeo, lo que lo convierte en un compañero fiable para usarlo en durante un día completo, además de que ayuda a reducir el peso del dispositivo para hacerlo más manejable y se carga a través de un puerto USB-C.

Para rematar, dispone de una sola cámara trasera en la que su sensor de 48 MP con tecnología Fusion juega un papel fundamental, pues llega a brindarnos unos resultados maravillosos y prácticamente idénticos a los de un iPhone 16 con más módulos. Eso sí, uno de sus recortes es que deja a un lado Dynamic Island y vuelve a tomar protagonismo un notch en el que se aloja su cámara frontal de 12 MP.

Por lo demás, tiene un diseño muy similar al resto de modelos al venir con un cuerpo de aluminio de calidad aeroespacial, una trasera de vidrio tintado y un botón de acción para abrir diferentes aplicaciones o activar algunas funciones. Y todo con un ligerísimo peso de 167 gramos.

