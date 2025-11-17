Amazon tira por primera vez el precio de esta aspiradora Rowenta por debajo de los 100 euros

Si quieres adelantarte al Black Friday y estabas pensando en comprar una aspiradora inalámbrica, esta oferta te interesa. La Rowenta X-Pert 7.60, que se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan eficiencia, ligereza y, sobre todo, un precio asequible, vuelve a estar en oferta y su precio no te dejará indiferente. Pero, ¿qué opinan los usuarios? La mayoría ha dejado reseñas positivas (más de 5.600 valoraciones), lo que se refleja en su puntuación de 4,1 estrellas sobre 5.

Antes de echar un vistazo a sus características, hablemos de lo que para muchos es lo más importante, el precio. Esta aspiradora tiene un precio recomendado de 159,99 euros, pero está disponible por tan solo 99,99 euros en Amazon y MediaMarkt. Incluso en la web de Rowenta, su precio de 129,99 euros sigue siendo una oferta muy tentadora. Por cierto, nunca antes ha estado tan barata en Amazon.

Llévate la Rowenta X-Pert 7.60 por menos de 100 euros

Esta aspiradora incluye varios accesorios Rowenta

El principal atractivo de la Rowenta X-Pert 7.60 está en su diseño ergonómico y ligero, pesando únicamente 1,2 kg en modo aspiradora de mano y 2 kg en modo aspiradora escoba. Además, está equipada con un motor de 140 vatios, que es suficiente para limpiar eficazmente en una sola pasada. Esto se complementa con un cabezal de alto rendimiento que incorpora un cepillo de nailon que gira a gran velocidad, mientras que la iluminación LED asegura que puedas ver hasta la última mota de polvo.

Dejando de lado todo lo relacionado con la potencia y ligereza, esta aspadora sin cable ofrece una autonomía de hasta 45 minutos a mínima potencia. En cuanto al depósito de suciedad de 0,44 litros, minimiza la frecuencia de vaciado. El proceso de mantenimiento fácil y rápido, ya que tanto el depósito como el filtro se pueden lavar con agua. A todo esto hay que añadir que incluye varios accesorios: un cepillo para sofás, ideal para limpiar textiles y muebles, y un accesorio para ranuras, perfecto para alcanzar lugares de difícil acceso.

Hay muchas aspiradoras sin cable por menos de 100 euros, pero que ofrezcan lo mismo que este modelo de Rowenta y tengan más del 90 % de las valoraciones positivas, más bien pocas. Así que, no podemos hacer otra cosa más que recomendarla, hay que tener en cuenta que estamos hablando del precio mínimo histórico.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.