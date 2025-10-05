Aprovecha: el precio de este smartwatch Xiaomi con llamadas por Bluetooth ha vuelto a caer 31 euros

El mercado de los relojes inteligentes está lleno de opciones, pero podríamos decir que pocos logran ofrecer el equilibro entre diseño, prestaciones y precio tan bien como lo hace el Xiaomi Watch S4. Este smartwatch, que es muy elegante y queda bien con cualquier ropa, ahora puede ser tuyo por 30,99 euros menos del precio de venta recomendado, así que lo mismo te interesa.

Cabe recordar que el Xiaomi Watch S4 tiene un precio recomendado de 159,99 euros, pero actualmente puede encontrarse por solo 129 euros en Amazon y MediaMarkt. Ahora que está más barato, y si tenemos en cuenta sus características, no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, te recomendamos echar un vistazo a las reseñas de los usuarios, verás que la mayoría hablan bien de este smartwatch.

Xiaomi Watch S4, mucho más que un smartwatch con diseño prémium

El Xiaomi Watch S4 tiene un marco de aleación de aluminio con acabado PVD, un detalle que no solo aporta resistencia, sino también un toque prémium. La posibilidad de personalizarlo con su bisel de cambio rápido 2.0, junto a una amplia variedad de esferas exclusivas, hace que cada usuario pueda adaptarlo a su estilo.

La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas es otro de sus puntos fuertes. Ofrece colores vibrantes y un nivel de nitidez que sorprende. Además, con un brillo máximo de 2.200 nits, la buena visibilidad está garantizada incluso bajo la luz directa del sol. Aquí Xiaomi ha ido a lo seguro y no ha querido jugársela.

Pero un smartwatch no solo debe lucir bien, también ser muy completo a nivel de funciones relacionadas con la salud. Este reloj inteligente integra sensores capaces de monitorizar la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre con gran precisión, además realizar un seguimiento detallado del sueño y más.

Otras características que merece la pena destacar son: Bluetooth 5.3, un sistema de micrófono dual con reducción de ruido, llamadas por Bluetooth, una autonomía de hasta 15 días con una sola carga y pagos por NFC. Sobre esto último, actualmente es compatible con Mastercard y Visa.

Este smartphone de Xiaomi tiene todo lo que se le pide a un dispositivo de su categoría, por lo que, si finalmente lo compras, estamos seguros de que no te decepcionará. Eso sí, será mejor que seas rápido, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.