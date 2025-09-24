Así puedes llevarte un 15% de descuento en Saily con nuestro código secreto

Si viajas fuera del Espacio Económico Europeo (Unión Europea +Noruega, Islandia y Liechtenstein), lo más probable es que tu operadorano te brinde datos móviles en el país al que llegues. Por otro lado, puede que los datos de roaming que tengas dentro de países de la organización sean escasos y no te dé para todo el viaje.

Ambos problemas se solucionan de un plumazo con Saily y nuestro código descuento. Las eSIM para tener datos fuera de España de la compañía ya tienen un buen precio de por sí, además de resultar seguras y potentes, pero ahora puedes beneficiarte aún más de ellas con un descuento del 15% de La Razón. Es fácil, solo tienes que acceder a uno de nuestros enlaces, como el de abajo.

Aunque siempre puedes acceder a Saily e insertar el código LARAZON15 para obtener ese 15%.

Por qué te interesa viajar con una eSIM

Las eSIM te permiten tener datos móviles fuera de España, en el país que quieras. Esto resulta vital para mantenerte conectado, ya te encuentres en un pub de Londres o en una ruta por río de Tailandia. Podrás enviar WhatsApp, recibirlos, orientarte por Google Maps, buscar en Internet o cualquier cosa que demande conexión a la red.

Pero, ¿es necesaria una eSIM para tener Internet fuera de España? Depende del país. En el Espacio Económico Europeo (EEE) tu operadora está obligada por ley a brindarte X cantidad de datos móviles, la cual depende de tu tarifa. En general, cuantos más datos tengas mensualmente en España, más tendrás fuera. Por ello, la conexión no es ilimitada en la UE, y acabar con tus datos de roaming es relativamente sencillo.

Por otro lado, fuera del EEE no tendrás datos móviles gratuitos. Serán de pago, y resultan extremadamente caros. No es raro que cada cierto tiempo salga una noticia de una persona que ha recibido una factura de miles de euros por usar durante apenas unos pocos días su conexión móvil.

Por ejemplo, como el roaming gratuito funciona igual en la Unión Europea, esta misma semana hemos conocido el caso de un hombre francés que recibió una factura de 37.700 euros por consumir datos durante una semana en Marruecos. El roaming, que así se llama tener datos móviles en el extranjero, cuando no es gratuito, suele resultar salvajemente caro.

La solución a ambos problemas, acabar con tus datos gratuitos fuera de España o ni siquiera disponer de ellos, son las eSIM. Con un simple escaneo con la cámara de tu móvil obtendrás la cantidad de datos que hayas comprado. Existen muchas compañías que venden eSIM, pero pocas tan económicas, seguras y potentes como Saily, la cual tiene un descuento del 15% con nosotros. Se instalan fácil y los datos se activan automáticamente al llegar a tu destino.

A veces las operadoras te ofrecen bonos, como Movistar con sus 500 MB al día por 6,05 euros en Estados Unidos, u Orange con 2 GB al día por 9 euros en Reino Unido. Sin embargo, estos bonos te ofrecen mucho menos que Saily.

Por ejemplo, con Saily tienes 5 GB en Estados Unidos para gastar en un máximo de 30 días (te los distribuyes como quieras) por 11,89 euros. Aunque también puedes elegir tarifas de datos ilimitados, que te cobran por días, y, aun así, resultan bastante baratas; por ejemplo, 15 días de datos ilimitados en Reino Unido salen por 41,64 euros.

Ya vayas a Reino Unido o Vietnam, tendrás datos móviles con Saily Saily

Como puedes ver, no hay trampa ni cartón, nosotros te mostramos cómo va el mercado de datos móviles en el extranjero y lo que ganas con Saily. Es mucho más barato. Por ello, si quieres comprar eSIM con descuento, puedes hacerlo desde este mismo artículo, pulsando en uno de los enlaces donde se incluye el descuento. Cuando estés seleccionando el plan y el país, sea el que sea, verás como aparece la etiqueta de que estás ahorrando un 15%. Es tan simple como eso, entra, elige y compra tus datos móviles.

De todos modos, no tienes por qué tener guardado este artículo para siempre. Otra opción para beneficiarte de nuestro 15% es insertar el código LARAZON15 (efectivamente, no nos hemos complicado a la hora de elegir el nombre) en Saily.