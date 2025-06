Bose rompe las reglas con unos auriculares que te rodean de sonido sin aislarte del mundo

A veces el problema de unos auriculares no está en el sonido, sino en cómo llega hasta ti. Si llevas años utilizando auriculares que se caen, que presionan más de la cuenta o que te resultan incómodos, sabes que algo falla en su planteamiento. Desde luego, Bose lo ha entendido, y por eso ha diseñado unos auriculares que no se meten en el oído, no bloquean el exterior y, aun así, consiguen ofrecer una experiencia de sonido personal y envolvente.

Lo hace con estos Bose Ultra Open Earbuds, unos auriculares que no se parecen a nada que hayas probado hasta ahora. Como te explicaré en este artículo, se trata de un formato radicalmente diferente que, por fin, consigue que un diseño abierto tenga sentido sin sacrificar ni un ápice de calidad sonora.

Lo mejor es que, hoy, lo hace a un precio de escándalo. Lo digo porque estos auriculares Bose tienen un precio oficial de 379 euros. Evidentemente, no es algo que me haya inventado yo, sino que lo he visto en varias tiendas. Entre ellas, en la tienda oficial de Bose, donde están rebajados a 279 euros. Es exactamente el mismo precio que tienen en El Corte Inglés, mientras que en MediaMarkt están algo más rebajados, a 272 euros, y en PcComponentes a 269 euros. Ahora entenderás por qué la de AliExpress es tan buena oferta ya que al darnos la oportunidad de comprar estos auriculares por 192,99 euros, nos permite hacerlo con 186 euros de descuento, que se dice pronto. Y además con envío desde España y con envío y devolución gratis, que siempre es de agradecer.

Bose Ultra Open: diseño abierto, cómodo y sorprendentemente estable

Evidentemente, lo primero que llama la atención de estos Bose Ultra Open es su forma. Y es que, en lugar de sellar el canal auditivo, como hacen la mayoría de auriculares in-ear, estos se enganchan en el cartílago exterior de la oreja, quedando suspendidos justo en el borde. Gracias a esta innovación no tapan de más, no presionan y los podrás utilizar durante horas sin sentir fatiga ni molestia. Estéticamente, es un diseño muy diferente pero lo importante es que no se mueven del sitio ni siquiera cuando haces deporte.

La magia de estos auriculares está en su tecnología OpenAudio, diseñada para dirigir el sonido directamente hacia el oído sin ningún tipo de fuga. Como era de esperar, el resultado es un audio claro, preciso y con una escena sonora más envolvente de lo que cabría esperar en unos auriculares con esta forma. No tienen cancelación activa de ruido porque no la necesitan, la experiencia está pensada para escuchar tu entorno y convivir con él, no para desconectarte.

A la hora de elegir unos auriculares inalámbricos, también es muy importante tener en cuenta la batería que ofrecen. En el caso de estos Bose Ultra Open hablamos de hasta 7 horas escucha continua a las que podemos sumar 18 horas más de autonomía aprovechando al máximo la energía del estuche de carga. Por cierto, es un estuche compacto y elegante que cuenta con un sistema de carga rápida que, en aproximadamente 10 minutos, te ofrece unas dos horas de música.

En cuanto al control, estos auriculares cuentan con botones físicos ocultos en la parte posterior que te permitirán controlar la reproducción de tu música. Si hasta ahora ningunos auriculares te resultaban cómodos y estás cansado de molestias y presiones que acaban por lastimar, quizá vaya siendo hora de probar un modelo como estos Bose que prometen una experiencia más cómoda y natural y, además, a un precio muy por debajo del que suelen tener.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.