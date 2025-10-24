Si buscas fiabilidad y buen rendimiento, este ASUS con procesador Intel de última generación es el portátil que necesitas

La autonomía es uno de los puntos críticos de un portátil, y aquí podríamos decir que Apple destaca sobre el resto de los fabricantes gracias a sus procesadores Apple Silicon con arquitectura ARM. Dichos procesadores destacan por su relación potencia-consumo. No obstante, Intel y AMD están mejorando en este aspecto y sus últimos procesadores para dispositivos móviles consumen menos batería.

Si buscas un portátil con Windows 11 que ofrezca una buena autonomía, tienes que echar un vistazo al ASUS Vivobook S 14 S3407CA-LY040W, que puedes conseguir en Amazon por 899 euros. Su precio recomendado es de 1.099 euros, lo que se traduce en 200 euros menos. Además, por sus características, es perfecto para productividad, y esto incluye trabajar en movilidad.

Un portátil para trabajar o estudiar con una excelente relación calidad-precio

Este portátil es fino, ligero y resistente ASUS

Al ser un portátil de 14 pulgadas que pesa 1,39 kg, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar sin que sea una carga. Su panel tiene una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles, buenos ángulos de visión y colores vibrantes. Por lo tanto, en este sentido está a la altura de lo esperado de un portátil de su categoría. En cuanto a la tarjeta gráfica integrada, lleva una Intel Arc 140T. Ofrece un buen desempeño en multimedia y es capaz de mover muchos videojuegos. Ahora bien, hay que aclarar que no es un equipo gaming.

A nivel de procesador encontramos el Intel Core Ultra 7 255H, un chip de última generación que se caracteriza por ser potente y eficiente. También cuenta con 16 GB de RAM y un SSD M.2 NVMe de 1 TB. Por lo tanto, este equipo es una gran compra, incluso pensando a largo plazo. Además, viene con Windows 11 preinstalado, por lo tendrás que comprar la licencia por separado.

ASUS también ha dado mucha importancia a la conectividad, y aunque no es el portátil con más puertos, está por encima de la media. Tiene x2 USB tipo C, x1 HDMI, x2 USB tipo A, x1 toma para auriculares/micrófono, Bluetooth y Wi-Fi. Esto tendría que ser suficiente par la mayoría de los usuarios.

Si te has puesto un limite de 900 euros y buscas un equipo que lleve un procesador de última generación y un SSD de gran capacidad, el ASUS Vivobook S 14 S3407CA-LY040W es un acierto. Aprovecha que está disponible por 899 euros en Amazon y no lo dejes escapar.

