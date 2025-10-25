Casi a mitad de precio esta smart TV Philips con panel QLED de 65 pulgadas y Ambilight antes del Black Friday

En un mercado donde nos encontramos televisiones con diseños y prestaciones muy similares, Philips ha sido una de las que más ha innovado en los últimos años al añadir 'luces LED' a algunos de sus modelos. Un claro ejemplo es esta Philips Ambilight 50PUS8510, la cual pertenece a la nueva gama y, mucho ojo, porque ahora podemos conseguirla casi a mitad de precio.

Esta televisión de Philips salió a la venta en primavera por un precio recomendado de 699 euros, pero tan solo han tenido que pasar unos pocos meses para que podamos encontrarla tirada de precio, literalmente. Porque sí, ahora tiene un descuento del 43% que la deja por apenas unos 399 euros en Amazon.

Compra la televisión Philips Ambilight 50PUS8510 al mejor precio

Philips Ambilight 50PUS8510 Philips

La Philips Ambilight 65PUS8510 es una televisión de nueva gama que no solo está preparada para conquistar nuestro salón por el tamaño que tiene, sino que, como su propio nombre indica, también destaca por utilizar el característico sistema de iluminación Ambilight, ya que en la parte trasera incorpora una tira de luces LED que proyecta en la pared a tiempo real los mismos colores del contenido que estamos viendo, creando así una atmósfera más envolvente que hace que la pantalla parezca aún más grande de lo que es.

Y cuando decimos que la pantalla es grande no es por decir, pues en este modelo tenemos un panel de 65 pulgadas sin apenas marcos para disfrutar de todo tipo de contenido a lo grande, literalmente. A esto debemos sumarle que utiliza una tecnología QLED para apreciar unos colores mucho más vivos y realistas, además de que nos brinda una resolución 4K, retroiluminación Direct LED y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz.

Por otro lado, su compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG nos permite ver series o películas en las principales plataformas de streaming con un contraste más equilibrado. Mientras que la tecnología Pixel Precise Ultra HD desarrollada por la propia marca se encarga de optimizar imagen para ofrecernos la mejor experiencia posible, incluso si el contenido que vemos no es 4K.

El apartado de sonido también ha sido cuidado al detalle. Nos encontramos con dos altavoces que, más allá de alcanzar una potencia máxima 20 W, soportan un audio envolvente Dolby Atmos para sentirnos como en el cine. Y por si no fuese suficiente, son compatibles con DTS:X para simular más canales de manera virtual y la función Vocal Boost se encarga de que los diálogos se escuchen más claros.

Por último, hablaremos sobre su software, que es otro de los apartados más diferenciales de esta televisión al funcionar bajo el sistema operativo Titan OS, el cual responde de manera rápida a cualquier acción, nos da acceso a una gran variedad de apps y su interfaz es muy intuitiva. Si a todo esto le sumamos un apartado de conectividad avanzado, la apuesta es difícil de superar, y más con el descuento que tiene.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.