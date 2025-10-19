El nuevo altavoz portátil de JBL por fin cuenta con iluminación LED y un sonido igual de premium que siempre

A la hora de buscar un altavoz Bluetooth, no hay dudas de que JBL es una de las marcas que mejores modelos ofrece en relación calidad-precio. Eso sí, a diferencia de la competencia, sus modelos más económicos llevaban tiempo siendo bastante conservadores en cuanto a diseño. Pero la cosa ha cambiado por completo con su último lanzamiento: el nuevo JBL Grip. Este destaca por ser ultracompacto, resistente, ofrecernos sonido de calidad, luz ambiental y un gran nivel de personalización por un precio bastante accesible.

Este altavoz de la popular marca JBL salió a la venta hace poco más de un mes y por su rango de precio es una de las mejores opciones, sobre todo si lo que buscas es un altavoz con un buen sonido y fácil de llevar a cualquier lugar, ya que está disponible por unos 99,99 euros en Amazon. Y si prefieres otra opción de compra, en MediaMarkt también está intacto por su PVP.

El nuevo JBL Grip es un altavoz que destaca por su calidad de sonido y portabilidad

El nuevo JBL Grip es uno de los altavoces más curiosos que ha lanzado la marca hasta la fecha. A simple vista llama mucho la atención por ser extremadamente compacto, ya que apenas tiene unas dimensiones de 6,4 x 15,3 cm y pesa 385 gramos para transportarlo cómodamente. Por lo demás, nos recuerda mucho al JBL Flip 7 por su forma cilíndrica y estar recubierto con un tejido reciclado, aunque con la principal diferencia de que tanto los botones de control como el logo están distribuidos de manera diferente.

Eso sí, el punto más diferencial de este altavoz con respecto al resto de modelos es que, por primera vez, dispone de un panel trasero con una luz ambiental integrada, dándonos así la posibilidad de crear un también más acogedor gracias a temas únicos y varias opciones de color que podemos cambiar con tan solo pulsar el botón dedicado para ello. Igualmente, estos ajustes también se puede hacer desde la app JBL Portable, donde nos encontramos hasta un ecualizador de 7 bandas con el fin de personalizar el sonido a nuestro gusto.

Y en referencia a esto último, si hablamos de sonido, el JBL Grip consigue sorprender pese a su tamaño. En su interior lleva instalado un driver de rango completo que llega a brindarnos una potencia máxima de 16 W, suficiente para disfrutar de unos graves profundos y agudos claros en cualquier lugar. Sin pasar por alto que utiliza una tecnología AI Sound Boost, la cual analiza y optimiza la música en tiempo real para evitar una posible distorsión incluso con el volumen a tope. Eso sí, es recomendable que lo coloquemos de frente, pues no ofrece audio 360º.

A todo esto debemos sumarle varios extras que amplía sus posibilidades de uso: es compatible con Auracast para emparejarlo con otros altavoces compatibles y cubrir espacios más amplios, cuenta con una certificación IP68 que lo hace muy resistente al agua, y su batería nos promete hasta 14 horas de autonomía activando la función PlayTime Boost. En resumidas cuentas, este JBL Grip es un altavoz pequeño, pero matón en todos los sentidos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.