No te creerás el precio de este móvil Xiaomi con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

El mercado de los móviles no para. Cada mes aparecen nuevos modelos que prometen ser la mejor compra, pero la realidad es que la mayoría de ellos acaban pareciéndose demasiado. Algunos destacan en batería pero flojean en cámara, otros tienen buena pantalla pero su procesador se queda corto. Y sí, siempre están los gama alta, que lo hacen todo bien, pero a cambio de precio que asustan.

En medio de todo ese ruido, hay propuestas que brillan de verdad porque encuentran el equilibrio. Es el caso del POCO M7 Pro 5G, especialmente en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Es un móvil que, sobre el papel, parece ser algo más que un gama media, y ahora que lo podemos comprar de oferta se convierte en una oportunidad difícil de dejar pasar.

Si echas un vistazo a la tienda de Xiaomi podrás comprobar que este móvil tiene un precio oficial de 279,99 euros. Ahora mismo, en PcComponentes está rebajado a 204 euros, mientras que en Amazon se queda a 199,99 euros. Ambos son buenos precios, pero ninguno se acerca a esta oferta de AliExpress que nos permite comprar el POCO M7 Pro por 156 euros. Son prácticamente 125 euros de descuento. Además, lo envían desde España y con envío y devolución gratis para que tengas la máxima tranquilidad a la hora de hacer tu compra.

POCO M7 Pro 5G: el gama media que juega en otra liga

Uno de los apartados donde más se nota la evolución de la gama media en los últimos años es la pantalla. Y el POCO M7 Pro 5G lo demuestra con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Estas cifras, llevadas a la práctica, significan que todo se ve fluido. Además, junto a su brillo máximo de 2100 nits, nos asegura que incluso bajo la luz directa del sol la pantalla siga siendo perfectamente legible. En esta relación con la pantalla es donde empieza la sensación de que es un móvil que juega en otra liga, porque si lo comparas con modelos de precio similar con pantallas más modestas, la diferencia es clara.

El cerebro de este dispositivo es el MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un procesador que se conoce por combinar potencia y eficiencia. Evidentemente, no es un chip diseñado para batir récords, pero sí para rendir bien en el día a día. Junto a él, los 12 GB de RAM aseguran que puedas abrir varias aplicaciones, cambiar entre ellas y mantener juegos en segundo plano sin que el sistema se resienta. Y si a eso le sumamos los 512 GB de almacenamiento, tienes espacio de sobra para fotos, vídeos, música y apps sin la presión de tener que estar borrando archivos constantemente.

En la fotografía es donde muchos gama media suelen quedarse cortos, pero el POCO M7 Pro 5G trae un detalle clave: su cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Este dato es importante porque hace que las fotos nocturnas o en interiores ganen nitidez. Esto evita que las imágenes salgan movidas, aportando estabilidad también a los vídeos. Le acompaña un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, pensado para los detalles. También tiene una cámara frontal de 20 megapíxeles, más que suficientes para selfies y videollamadas.

Nada de lo anterior serviría de mucho si la batería se quedase corta. Pero aquí tampoco hay problema. El POCO M7 Pro integra una batería de 5110 mAh, que nos asegura poder llegar al día y medio de autonomía. Y si un día lo exprimes más, tienes a tu disposición una carga rápida de 45 W.

El objetivo de este POCO M7 Pro 5G es muy claro, y es dar lo máximo posible dentro de un rango de precio más accesible. Lo consigue con nota ahora que tiene un descuento de 124 euros, convirtiéndose en una de esas oportunidades que merece la pena aprovechar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.