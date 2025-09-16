Este patinete es de los más completos de su gama y ahora más asequible gracias a esta oferta

La mayoría de patinetes eléctricos que encontramos en el mercado están pensados para lo mismo: trayectos cortos, calles lisas, una velocidad moderada... Es verdad que son perfectos para ir al trabajo o a clase, pero poco más. Sin embargo, también hay un tipo de usuario que pide algo distinto: más potencia, más autonomía y la calidad de salir del asfalto para explorar caminos de tierra, cuestas o trayectos más largos.

El iScooter iX7 Pro está pensado para este segundo grupo de usuarios. Es un patinete eléctrico que no quiere quedarse en lo urbano, que se atreve con pendientes pronunciadas y con superficies complicadas. Lo mejor de todo es que ahora lo podemos conseguir con 168 euros de descuento gracias a esta oferta de AliExpress. El patinete ya está rebajado, pero al añadir el cupón ESFS65 se queda a solo 561 euros, tal y como puedes ver en esta captura de mi cesta:

Ten en cuenta que este modelo tiene un precio oficial de 729 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de iScooter. Aun así, en PcComponentes sube hasta los 796 euros, mientras que en MediaMarkt está disponible por 749 euros. Ya ves que la de AliExpress es la mejor oferta con bastante diferencia. Forma parte de la Promo de Otoño de esta tienda, en la que también podemos utilizar estos otros cupones:

ESFS65 : 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros ESFS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros ESFS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros ESFS30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESFS20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros ESFS13 : 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros

: 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros ESFS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESFS06: 6 euros de descuento por compras iguales o superiores a 49 euros

iScooter iX7 Pro: un patinete eléctrico todoterreno

El iX7 Pro no es precisamente un patinete ligero. Con unos 30 kilos de peso, se nota contundente desde el primer momento. Pero esa robustez tiene una razón de ser. El chasis está diseñado para soportar hasta 150 kilos de carga, sus neumáticos de 10 pulgadas son gruesos y están preparados para caminos irregulares, y la doble suspensión absorbe baches y desniveles que dejarían temblando a otros modelos más urbanos. No es el patinete que te recomendaría para subirlo a un cuarto sin ascensor, pero sí si valoras más la seguridad y la comodidad que la ligereza.

Lleva dos motores de 1000 W cada uno, lo que le da una fuerza que se agradece en subidas o al enfrentarte a caminos más complicados. Oficialmente puede alcanzar los 60 km/hora aunque viene limitado a 25 para cumplir con la normativa de la mayoría de países europeos, entre los que se encuentre España. Lo más interesante no es tanto la velocidad punto, sino cómo responde: los arranques son rápidos, las pendientes no suponen un apuro y la sensación de control se mantiene en todo momento.

Entre los grandes reclamos de este patinete está su batería, que permite alcanzar entre 70 y 80 km de autonomía. Esto con unas condiciones óptimas, ya que es una cifra que podrá variar en función de tu peso, el terreno, la velocidad media, el modo que utilices... Pero es que aunque se quedase en 50 km, estaría muy por encima de la media de lo que se suele ver.

Al tener tanto potencia, también necesitamos un buen sistema de frenado. Por eso el iScooter iX7 viene con frenos de disco combinados con E-ABS electrónico. Esto nos garantiza una frenada progresiva y estable, incluso a velocidades altas. También incluye luces LED traseras, delanteras e intermitentes para aumentar tu visibilidad tanto en ciudad como en carretera.

Si tu rutina diaria incluye caminos algo más complejos, fuera del asfalto, con tierra, irregularidades, subidas... este patinete es para ti. Es potente, resistente y ofrece una gran autonomía, tanto en ciudad como fuera de ella.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.