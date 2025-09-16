Te hablo de la tablet que está sorprendiendo porque sirve para todo lo básico sin gastar más de la cuenta

Cuando una piensa en tablets, lo primero que le viene a la mente son los modelos más caros del mercado, como el iPad Pro o la Galaxy Tab S9. Pero la realidad es que la mayoría de usuarios no necesitamos tanta potencia ni tantas funciones avanzadas. Lo que buscamos es una pantalla grande para ver series, un buen sonido para disfrutar de vídeos de YouTube, batería para olvidarse del cargador y un diseño cómodo que nos permita utilizarla durante horas.

Aquí es donde entra en juego la OnePlus Pad Go. No, no es una tablet pensada para sustituir a tu portátil ni tampoco una opción profesional para trabajar con apps pesadas. Su misión es otra, la de ser la compañera ideal para el ocio, el uso diario y el consumo de contenido multimedia. Lo mejor es que lo hace con solvencia, con detalles que marcan la diferencia y, hoy, con un descuento especialmente llamativo.

Piensa que esta tablet tiene un precio oficial de 329 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de OnePlus. Sin embargo, forma parte de la Promo de Otoño de AliExpress en la que, a muchos de los artículos de oferta, podemos añadir un descuento extra aplicando alguno de los cupones disponibles. En el caso de la Pad Go, la mejor opción es utilizar el cupón ESFS20 que la deja en 155 euros, con un descuento de 174 euros. Para que lo veas, te muestro cómo ha quedado mi cesta tras aplicar el cupón:

Pero no es el único descuento disponible en esta promo. En función del importe de tu cesta, podrás elegir entre estos el que te resulte más beneficioso:

ESFS65 : 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros ESFS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros ESFS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros ESFS30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESFS20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros ESFS13 : 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros

: 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros ESFS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESFS06: 6 euros de descuento por compras iguales o superiores a 49 euros

La OnePlus Pad Go es una talet pensada para el día a día

Lo primero que notas al tener la Pad Go en la mano es que no parece una tablet barata. Pesa 532 gramos, tiene un grosor de apenas 6,9 mm y un ratio de pantalla de 86% aproximadamente. Esto significa que los marcos son relativamente delgados, lo que aumenta la inmersión de la pantalla. Tiene un acabado en tonos elegantes y, en general, es una tablet cómoda de sostener y de utilizar.

La OnePlus Pad Go monta un panel LCD de 11,35 pulgadas con una resolución 2,4K. Esto significa que las imágenes serán especialmente nítidas, los colores tendrán viveza y la densidad de píxeles será más que suficiente como para no ver nada pixelado. Además, ofrece una tasa de refresco de 90 Hz, que da una fluidez extra al navegar, moverse por menús o incluso jugar a títulos ligeros. Su brillo alcanza los 400 nits e incluso la tecnología Eye Care Display que ajusta la luz azul y el contraste para proteger la vista en sesiones largas de uso.

Si la vas a utilizar para ver contenido multimedia, te interesará saber que otro de los grandes puntos fuertes de la Pad Go es su audio. Viene con cuatro altavoces que son compatibles con Dolby Atmos y que ofrecen un campo de sonido omnidireccional. Esto significa que dará igual si la estás utilizando en horizontal o en vertical, el audio se adaptará buscando una experiencia envolvente. Para ver series en Netflix, películas en Disney+ o vídeos en YouTube, la diferencia frente a tablets con dos altavoces se nota.

El cerebro de la Pad Go es un procesador MediaTek Helio G99 que viene acompañado de 8 GB de RAM y de 128 GB de almacenamiento, que son ampliables hasta 1 TB con tarjeta microSD. No es un procesador pensado para tareas pesadas o juegos exigentes, sino para el uso diario, donde cumple con solvencia. Para navegar, utilizar redes sociales, tareas de ofimática, videollamadas... funcionará con fluidez.

Con 8000 mAh de batería, la Pad Go está pensada para resistir jornadas largas de uso. Esta capacidad se puede traducir en dos días en enteros de autonomía. Y, aunque no son su punto fuerte, viene con dos cámaras para que puedas hacer fotos rápidas o asistir a videollamadas. Desde luego, todo lo que hace, lo hace bien, y ahora a un precio que no tiene competidor.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.