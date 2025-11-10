Si te das prisa, hoy puedes conseguir el Google Pixel 10 que estrena nueva cámara y Android 16 a precio mínimo

Apple no ha sido la única marca en dar un golpe sobre la mesa este año con sus smartphones más básicos. De hecho, podemos decir que una de las grandes sorpresas de este 2025 ha sido el nuevo Google Pixel 10, ya que se trata de un móvil compacto ahora más completo, potente y lleno de novedades, el cual podemos encontrar más rebajado que nunca gracias una oferta flash, pero tan solo quedan unas horas para que vuelva a subir de precio.

Este último smartphone de Google llegó al mercado hace muy poquito por un precio recomendado de 999 euros que, sorprendentemente, ya podemos dejar en el olvido. Y es que, si te das prisa, durante las próximas horas puedes aprovechar para conseguirlo en su mejor versión con 256 GB por apenas unos 799 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 200 euros. Mientras que en PcComponentes se está vendiendo por unos 849 euros y en MediaMarkt por su PVP.

Compra el nuevo Google Pixel 10 a precio mínimo histórico

El Google Pixel 10 es uno de los teléfonos de gama alta del momento y ha llegado para demostrar que apostar por la versión normal merece más la pena que nunca. Y es que, dejando a un lado que prácticamente repite el mismo diseño premium de la generación anterior, el cual solamente cambia por ser algo más grueso, añadir un sensor extra en su cámara y estar disponible en nuevos colores, se siente mucho más 'Pro'.

Como decimos, uno de los principales motivos para decir esto es que ahora tenemos un apartado fotográfico más completo, pues monta una triple cámara trasera a la que le dan vida un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y, la novedad más grande de todas, un teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico 5x. Todo ello sin pasar por alto que, si lo giramos, nos encontramos una cámara frontal de 10,5 MP. Los resultados son muy buenos y vuelve a tener bastante protagonismo la IA tanto a la hora de hacer fotos como a la hora de editarlas.

Otra de las claves de este móvil está en su pantalla, ya que cuenta con un panel Acua OLED de 6,3 pulgadas que nos conquista gracias a su resolución FHD+ (1.080 x 2.424 píxeles), tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y alcanzar un brillo máximo de 3.000 nits. Esta se ve igual de bien que muchos televisores de gama alta al asegurarnos colores son vibrantes, negros profundos y una fluidez es constante tanto al navegar como al jugar, además de que viene con una protección Cristal Gorilla Glass Victus 2 para evitar sustos antes de tiempo.

Como no podía ser de otra forma, su experiencia de uso es impecable al llegar funcionando bajo un sistema operativo Android 16 en su versión más pura, destacando por venir con las apps más populares de la compañía ya instaladas, darnos acceso a Gemini para sacarle partido a la IA y asegurarnos varios años de actualizaciones, entre otras cosas.

Y nada sería igual sin el motor que impulsa todo, que es el nuevo procesador Google Tensor G5. Este rinde bien en todo tipo de situaciones, aunque es cierto que en momentos de alta exigencia no responde tan bien como lo puede hacer un iPhone o Galaxy S25 Ultra. Sin olvidarnos de que, en esta versión, se apoya en una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB.

El último cambio importante que nos queda por mencionar es que da un paso al frente en términos de autonomía, puesto que incorpora una batería de 4.970 mAh que llega a aguantar más de un día de uso moderado, dejando así atrás los 4.700 mAh que tenía el Google Pixel 9. Eso sí, la mayor novedad aquí es que, más allá de admite una carga rápida de 30 W, estrena unanueva carga inalámbrica Qi2 de 15 W para olvidarnos de los cables. Solo le faltaría tener una carga inversa para redondear, algo que probablemente veamos en el próximo lanzamiento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.