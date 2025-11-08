Movilidad
A precio de Black Friday este patinete eléctrico todoterreno con una potencia de 800 W y 40 km de autonomía
Con este patinete eléctrico podrás moverte con total libertad, evitar atascos y ahorrar mucho dinero, más aún si aprovechas la oferta flash que tiene en estos momentos
Lo que parecía una moda, ya no lo es. Los patinetes eléctricos son uno de los medios de transporte más utilizados, y no solo en las grandes ciudades. De hecho, de tanto ver a personas circulando o de escuchar a amigos que se mueven con ellos, es probable que estés pensando en comprar uno. Y en estos momentos la gran recomendación, sobre todo si priorizas la comodidad, es este Cecotec Bongo G40 XXL Connected que ya está rebajado a precio de Black Friday.
Este completísimo patinete eléctrico de Cecotec ya tiene una oferta para adelantar la llegada del Black Friday, la cual nos permite dejar atrás su precio recomendado de 339 para llevárnoslo por unos ajustados 299 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 40 euros con su compra.
Compra el patinete eléctrico Cecotec Bongo G40 XXL Connected a precio de Black Friday
El Cecotec Bongo G40 XXL Connected es uno de esos patinetes eléctricos todoterrenos ideal para movernos de un lado para otro. Lo más destacable de este modelo son que cumple con todos los requisitos de la nueva normativa de la DGT y, para no dejarnos tirados ni en distancias cortas o medias, su batería de 360 Wh llega a brindarnos una autonomía de hasta 40 km. En la gran mayoría de los casos, esto es más que suficiente para ir al trabajo, a hacer recados o a cualquier punto de la zona en la que vivamos varias veces antes de dejarlo cargando.
Otro punto a favor es su comodidad. Normalmente, los patinetes suelen tener una base estrecha que nos obliga a poner un pie delante y otro atrás, pero aquí tenemos una base extra ancha que nos permite poner ambos pies en paralelo (o al menos ir más cómodos), haciendo así cada trayecto mucho más llevadero.
A la hora de recorrer varios kilómetros, la potencia también juega un papel clave, y por eso dispone de un motor que alcanza una potencia nominal de 350 W y máxima de 700 W para esos momentos en los que, por ejemplo, nos enfrentamos a una cuesta. De hecho, si entramos en más detalle, con este patinete es posible circular a una velocidad de hasta 25 km/h, que es el límite establecido en España para evitar cualquier tipo de sanción.
Tampoco podemos pasar desapercibido que está construido principalmente con acero de calidad automovilística, además de que utiliza unos neumáticos de 10 pulgadas con una buena adherencia, los cuales están pensados para zonas urbanas, y un doble sistema de frenos, compuesto por un freno eléctrico delantero y un freno de disco trasero.
Y como con el último cambio de hora es muy probable que te toque conducirlo de noche en más de una ocasión, no hay de que preocuparse, ya que incluye un foco LED en la parte delantera, una luz de freno en la trasera y varios reflectores para que el resto de conductores nos vean sin problemas.
Todo se controla desde el pequeño panel táctil que nos encontramos en el manillar y, para rematar, durante 2 años podemos controlar nuestros trayectos y configurar el patinete sin esfuerzo desde el móvil con la app Bongo Smart de manera gratuita.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
