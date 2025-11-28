Descubre el mundo de la VR con las gafas PICO, ahora a un precio irresistible

Entre todas las gafas VR que hay a la venta podríamos decir que las más populares son las Meta Quest 3 y 3S, pero si buscas una alternativa, te recomendamos las PICO 4 Ultra de 256 GB, sobre todo ahora que están rebajadas 200 euros en Amazon. Además, también son de realidad mixta y autónomas, así que no hace falta conectarlas a un ordenador. Ahora bien, esto último es posible hacerlo para disfrutar de juegos y aplicaciones VR que solo están en PC.

Las PICO 4 Ultra tienen un precio de venta recomendado de 599 euros, pero las puedes encontrar en Amazon por 399 euros. ¡Vaya chollo! Sin duda, es una oportunidad única para adquirir estas gafas que, además de estar más baratas que nunca, son el equivalente a las Meta Quest 3. Por lo tanto, no estamos hablando de unas gafas más de realidad virtual y mixta. A todo esto, decir que las reseñas de los usuarios son mayormente positivas, de ahí la puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Ahorra 200 euros comprando las gafas PICO 4 Ultra en Amazon

Al ponerte este gafas, no solo te aíslas en un juego, sino que accedes a un universo de nuevas posibilidades donde puedes disfrutar tanto de aplicaciones nativas como de una infinidad de juegos de Steam VR y contenido 2D. Todo esto se ejecuta mediante un streaming de alto rendimiento que garantiza imágenes espectaculares y elimina la latencia, algo muy importante para mantener la inmersión y evitar mareos.

Lo que hace que las PICO 4 Ultra merezcan la pena es su potencia y la calidad de imagen. Cuentan con 12 GB de RAM para garantizar una experiencia fluida mientras juegas o te mueves entre las diferentes aplicaciones. Estas gafas no solo sirven para jugar, sino también para productividad. Si las conectas al PC puedes abrir múltiples pantallas y escritorios virtuales, optimizando tu flujo de trabajo como ningún monitor tradicional puede hacerlo.

La inmersión alcanza un nuevo nivel gracias a las capacidades de seguimiento y captura visual. Para los amantes del fitness y el gaming más exigente, ofrecen la posibilidad de un seguimiento de cuerpo completo que captura cada movimiento desde la cabeza hasta los pies, asegurando que cada gesto se refleje en tiempo real dentro del mundo virtual. Para esto, es importante mencionar que se requieren los sensores PICO Motion Trackers (se venden por separado). Ahora bien, no son imprescindibles para disfrutar de las PICO 4 Ultra.

Por último, si al final compras las PICO 4 Ultra y las registras entre el 17 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, obtendrás un paquete de contenido gratuito. Dicho paquete incluye el pase de temporada del juego Premier League Player, además de dos videojuegos: Pistol Whip y Blade & Sorcery: Nomad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.