Gafas VR oferta
Descubre el mundo de la VR con las gafas PICO, ahora a un precio irresistible
Adéntrate en el mundo de la realidad virtual y mixta sin gastar una fortuna con las PICO 4 Ultra. Durante la Semana de Black Friday de Amazon tienen un 33 % de descuento
Entre todas las gafas VR que hay a la venta podríamos decir que las más populares son las Meta Quest 3 y 3S, pero si buscas una alternativa, te recomendamos las PICO 4 Ultra de 256 GB, sobre todo ahora que están rebajadas 200 euros en Amazon. Además, también son de realidad mixta y autónomas, así que no hace falta conectarlas a un ordenador. Ahora bien, esto último es posible hacerlo para disfrutar de juegos y aplicaciones VR que solo están en PC.
Las PICO 4 Ultra tienen un precio de venta recomendado de 599 euros, pero las puedes encontrar en Amazon por 399 euros. ¡Vaya chollo! Sin duda, es una oportunidad única para adquirir estas gafas que, además de estar más baratas que nunca, son el equivalente a las Meta Quest 3. Por lo tanto, no estamos hablando de unas gafas más de realidad virtual y mixta. A todo esto, decir que las reseñas de los usuarios son mayormente positivas, de ahí la puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.
Ahorra 200 euros comprando las gafas PICO 4 Ultra en Amazon
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
