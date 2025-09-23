Descuentazo de 500 euros en esta smart TV Mini LED de Sony con 55 pulgadas que te hará sentir como en el cine

A lo largo de los años he probado varias marcas de televisores, y sin duda Sony ha sido una de las mejores. Por eso, si buscas un modelo de nueva gama que garantice una calidad de imagen y sonido excepcional al ver películas, esta Sony BRAVIA 5 de 55 pulgadas es de lo mejor que te puedo recomendar, sobre todo con la gran rebaja que tiene en estos momentos.

Esta televisión de Sony tiene un precio recomendado de 1.699 euros, pero actualmente está disponible con un descuento de 500 euros que la deja por unos 1.199 euros en Amazon. Esto es posible gracias a una oferta flash que nos permite tenerla en nuestro salón por mucho menos que de costumbre, aunque por tiempo limitado. En resumidas cuentas, es una oportunidad ideal para disfrutar de un equipo de alta calidad sin gastar de más, y en MediaMarkt también está al mismo precio.

Compra la televisión de nueva gama Sony BRAVIA 5 mucho más barata con descuento

La Sony BRAVIA 5 es una de las televisiones más interesantes que la marca ha lanzado este 2025, sobre todo si quieres disfrutar de una experiencia cinematográfica de primer nivel en el salón de tu casa. Tiene una construcción sólida y un diseño minimalista muy elegante, sin apenas marcos, que la hace encajar con cualquier decoración. Asimismo, incluye unas patas ajustables situadas en el centro que ofrecen una mayor versatilidad al colocarla sobre un mueble, aunque instalarla directamente en la pared también es una gran opción (eso sí, no es tan fina como otros modelos del mercado).

En cuanto a la calidad de imagen, basta con probarla para darse cuenta de que es excepcional. Su pantalla de 55 pulgadas nos brinda una resolución 4K, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y una retroiluminación Mini LED que marca la diferencia, pues gracias a ella tenemos un nivel de brillo sorprendente, colores que transmiten naturalidad y negros muy profundos para transmitirnos una sensación cercana a los modelos OLED.

A esto debemos sumarle que es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico como Dolby Vision, HDR10 y HLG para mejorar el contraste, además de que dispone de varios modos de imagen. Y en cuanto a su sonido, integra dos tweeter y dos woofers que, más allá de alcanzar una potencia máxima de 40 W, soportan un audio envolvente Dolby Atmos e IMAX Enhanced para sentirnos como en una sala de cine.

En su interior lleva instalado un procesador XR que es otro de sus puntos fuertes, ya que se encarga de optimizar cada escena en tiempo real y escala contenido de menor resolución a 4K. Sin olvidarnos de que no es necesario hacer configuraciones manuales, porque se apoya en la inteligencia artificial para analizar los que estamos viendo y aplicar automáticamente los parámetros más adecuados.

Para conquistarnos ya por completo, viene funcionando con un sistema operativo Google TV que destaca por lo completo que es, dándonos acceso a todo tipo de aplicaciones, a un control por voz y funciones para el hogar inteligente. ¿Y qué hay sobre su conectividad? Pues no le falta de nada al venir con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, un puerto Ethernet, cuatro HDMI (incluyendo dos 2.1 para jugar a 120 Hz), dos USB-A y una salida óptica de audio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.