La televisión QLED que más te recomiendo hoy es esta Samsung con 55 pulgadas y más de 300 euros de descuento

En la actualidad, Samsung es la marca que más televisores está vendiendo a nivel mundial. Y esto no es casualidad, ya que nos ofrecen una excelente calidad de imagen y tecnologías avanzadas que mejoran notablemente la experiencia al ver contenido. Por ello, si estás buscando un modelo de nueva gama, ahora tienes una oportunidad de oro para conseguir esta Samsung QLED QE1F con una generosa diagonal por su precio más bajo hasta la fecha.

Esta televisión de Samsung tiene un precio recomendado de 799 euros del que ya puedes olvidarte por completo, sobre todo si aprovechas el gran descuento de 305 euros que tiene actualmente para añadirla a tu cesta de la compra por unos ajustados 494,10 euros en Amazon. Y ya te adelanto que no, no la encontrarás más barata en ningún otro sitio.

Compra la Samsung QLED QE1F de 55" con un descuento de casi el 40%

La Samsung QLED QE1F es una televisión de nueva gama muy interesante para quienes buscan un modelo capaz de mostrar escenas muy vivas. Pero vayamos por partes. Lo primero a resaltar es que tiene un diseño bautizado como Slim Look por la propia marca, el cual se caracteriza por ser muy elegante y bastante fino, de modo que se queda ajustada a la pared, tanto si la colocamos sobre un mueble como si la instalamos directamente.

Eso sí, aquí lo verdaderamente importante es que tiene una pantalla de 55 pulgadas ideal para usar en el salón o en un dormitorio con bastante espacio. Esta nos ofrece una calidad de imagen bestial, ya que hace uso de una tecnología QLED que se encarga de reproducir más de mil millones de colores, además de brindarnos una resolución 4K UHD, una retroiluminación Edge LED que ayuda a obtener unos tonos negros más profundos, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG para mejorar el contraste.

En cuanto al sonido, sigue el estándar habitual que vemos en otros modelos con la misma diagonal al equipar dos altavoces que alcanzan una potencia máxima de 20 W. Eso sí, la experiencia se eleva gracias a la tecnología OTS Lite, que genera un efecto de audio envolvente en 3D sin necesidad de usar un equipo externo. Igualmente, con una barra de sonido o altavoz compatible de Samsung a mano, podemos sacarle partido a la función Q-Symphony, la cual sincroniza todos los altavoces para reproducir el audio de manera simultánea.

Por otro lado, el responsable de que el rendimiento sea sobresaliente es un procesador Q4 AI, que ajusta automáticamente tanto imagen como sonido según el contenido que veamos y soporta Vision AI, que es una de las grandes novedades de los televisores de nueva gama de la marca surcoreana. Asimismo, se puede controlar por voz con Bixby, Alexa o Google Assistant y funciona bajo un sistema operativo Tizen que no solo funciona de manera fluida, sino que también nos garantiza actualizaciones a largo plazo.

Y aunque no sea una televisión pensada principal para gaming, nos da acceso al servicio Gaming Hub para jugar en la nube y usa una tecnología Motion Xcelerator que mejora la fluidez de nuestras partidas. Todo ello sin dejar de lado un variado apartado de conectividad, pues nos encontramos con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, tres HDMI, un USB-A y una salida digital óptica de audio, entre otras cosas.

