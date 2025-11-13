Diseño espectacular y autonomía brutal: el reloj HUAWEI que hoy cuesta mucho menos

Hay días en los que te pones el reloj casi sin mirar, como parte del gesto automático de empezar la mañana. Pero también hay relojes que consiguen convertirse en algo más que un accesorio, en un pequeño recordatorio de que no todo es correr, que a veces también es importante que nos acompañen en la calma.

Ese es el terreno donde aparece el HUAWEI Watch GT 6 Pro. Un reloj que no llega a tu muñeca con la intención de deslumbrar ni de robarte protagonismo. Llega para algo más simple y más valioso, para estar contigo. Ser bonito pero sin alardes. Y en estos días de descuentos del 11.11 lo podemos comprar con 100 euros de descuento, un precio que hace que la decisión se sienta más lógica que impulsiva. Este modelo tiene un precio oficial de 379 euros, y esto es algo que hemos podido comprobar en la web de HUAWEI. Pero en esta campaña de AliExpress podemos utilizar el cupón ESAE40 para conseguirlo todavía más barato. Y no es el único cupón disponible, todavía tenemos todos estos:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

HUAWEI Watch GT 6 Pro: el reloj que mide tus días de manera diferente

En cuanto te pruebas este reloj, notas esa mezcla entre ligereza y presencia que no todos los smartwatches saben equilibrar. Su caja de titanio, sobria y elegante, tiene esa textura que parece hecha para durar años. Y su cristal de zafiro refleja la luz con suavidad, sin brillos exagerados, cuidando como nadie la pantalla de este reloj.

Su pantalla es una AMOLED de 1,47 pulgadas, con colores intensos y un brillo que alcanza los 3000 nits. Esto, traducido a la vida real, significa que puedes mirar la hora en plena calle al mediodía sin entornar los ojos, que no necesitas girar la muñeca buscando el ángulo perfecto, que el contenido está ahí, visible. Y esta versión en color negro tiene todavía más sentido porque tiene un aspecto más versátil.

Ahora hay smartwatches que se tienen que cargar cada noche, y es algo que a mí, personalmente, me parece un atraso brutal. Sus especificaciones dicen que alcanza los 21 días de autonomía. Con este reloj te puedes olvidar perfectamente del cargador. Te acostumbras enseguida a no pensar en la batería, irán pasando los días y el porcentaje seguirá siendo muy holgado. Y luego está el GPS, con el que puedes alcanzar las 40 horas de uso continuo.

HUAWEI lleva tiempo afinando su enfoque en salud, pero con el GT 6 Pro se nota especialmente su madurez. El reloj tiene ECG con certificación CE, mide la frecuencia cardíaca con precisión, analiza tu sueño con detalle, controla tu estrés, vigila la variabilidad cardíaca y entiende tus patrones con el paso de los días.

Este reloj tiene más de 100 modos deportivos para adaptarse a todas las modalidades que se te ocurra practicar. Gracias a su GPS de doble banda, las rutas salen limpias incluso en zonas donde otros relojes fallan. En carrera, el ritmo no baila. En bici, la velocidad se mantiene estable. En senderismo, la brújula se siente precisa. También tiene una resistencia al agua de 5 ATM para que lo puedas usar en natación.

Pero lo que hace especial a este reloj no es solo que puede hacer, sino lo que te permite sentir. Es el silencio de su vibración cuando te llega una notificación, la comodidad de dormir con él sin que te moleste, el primer vistazo de la mañana que te resume cómo descansaste sin que tengas que abrir nada. 100 euros menos por un reloj de titanio, con cristal de zafiro y 3000 nits, más que un descuento, es una invitación.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.