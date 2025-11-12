Este OnePlus parece un gama alta pero se queda en poco más de 300 euros por el 11.11

Cada año salen decenas de móviles nuevos, pero muy pocos consiguen algo tan simple como hacerte pensar: "vale, este sí me lo compraría". La mayoría prometen rendimiento, cámaras o baterías imposibles, pero acaban llenos de compromisos que se notan al segundo día.

Entonces llega uno de esos modelos que no pretende ser el mejor, sino el más sensato. Es potente, bonito y rápida, con una sensación de equilibrio que te hace olvidar cuánto has pagado. Ese es el OnePlus Nord 5, un móvil que recupera el espíritu original de OnePlus, el de ofrecer lo mejor posible a un precio razonable.

Y ahora, en plena campaña de 11.11 de AliExpress, se puede conseguir con 150 euros de descuento. Piensa que este modelo tiene un precio oficial de 459 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la propia web de OnePlus. Pero ahora podemos utilizar el cupón ESAE40 para comprarlo por 311 euros. También hay otros cupones que te pueden interesar si añades más artículos a tu cesta:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

OnePlus Nord 5: potencia, fluidez y un descuento que lo cambia todo

OnePlus lleva tiempo demostrando que sabe hacer móviles que sientan bien en la mano, y el Nord 5 no es una excepción. Si diseño es sobrio, limpio y elegante, con un cuerpo que combina curvas suaves con un acabado que refleja calidad desde el primer contacto. El peso está bien repartido y por eso, aunque tenga una pantalla grande, no resulta aparatoso. Visualmente, es un móvil que inspira confianza, y al cogerlo la confirma.

Hoy todo pasa por la pantalla, y OnePlus lo sabe. Por eso el Nord 5 monta un panel AMOLED de 6,74 pulgadas con una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que en la práctica significa una fluidez visual espectacular. Todo se mueve con suavidad. El brillo alcanza los 1800 nits, suficiente para que no te moleste el sol cuanto estás al aire libre, y los colores son intensos pero naturales.

La filosofía de OnePlus siempre ha girado en torno a una palabra: rendimiento. Y el Nord 5 la lleva por bandera. En su interior lleva un procesador Snapdragon 8s Gen 3, un chip de gama alta que comparte arquitectura con algunos de los buques insignia del año. A eso se suman, en este caso, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Tendrás fluidez y velocidad en las tareas que sueles llevar a cabo en tu día a día, que al final es lo que la mayoría de nosotros buscamos.

El OnePlus Nord 5 no busca competir con los monstruos fotográficos de más de mil euros, pero es justo decir que cumple y sorprende. En su parte trasera encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles. El resultado son fotos limpias, con buen nivel de detalle y un color muy natural, tanto de día como de noche.

Este móvil incluye una batería de 5200 mAh que le permite estar un pasito por encima de la competencia. Te permite alcanzar el día y medio de autonomía. Y con su carga rápida de 80 W podrás recuperar el 100% de batería en aproximadamente media hora.

Más allá de un listado de especificaciones, lo que hace especial al Nord 5 es cómo fluye, y es con él todo fluye, todo responde. Es un móvil hecho para durar y acompañarte en el día a día sin complicaciones. Y, sobre todo, te devuelve esa sensación de estrenar algo que realmente vale la pena.

