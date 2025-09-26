Eficiencia, versatilidad y resultados profesionales con esta impresora Epson que está 70 euros más barata

Si necesitas una impresora y tienes claro que tiene que ser multifunción, la Epson EcoTank ET-2870 A4 es una excelente opción por ser eficiente, económica y pensada para durar. Además, es rápida y fácil de usar. Pero eso no es todo, también está muy bien valorada en Amazon, donde cuenta con reseñas muy positivas y es un éxito en ventas, con más de 1.000 unidades vendidas el mes pasado.

En el momento de escribir estas líneas puede encontrarse por 179,99 euros en Amazon y PcComponentes, lo que supone un ahorro de 70 euros frente a su precio recomendado de 249,99 euros. En otras palabras, hablamos de un 28 % de descuento. Por lo tanto, es un buen momento para comprar esta impresora multifunción.

Epson EcoTank ET-2870 A4, una impresora multifunción compatible con Windows y macOS

Esta impresora tiene una pantalla a color Epson

Lo que más llama la atención de esta impresora es su sistema EcoTank, que no usa los cartuchos tradicionales. La Epson EcoTank ET-2870 A4 tiene depósitos de tinta rellenables que permiten ahorrar hasta un 95 % en costes de impresión. De hecho, incluye suficiente tinta para hasta tres años de uso. Con un solo juego de botellas es posible imprimir hasta 4.500 páginas en negro y 7.500 en color, cifras que hablan por sí solas de su eficiencia.

Al estar hablando de una impresora multifunción, imprime, copia y escanea con una resolución de hasta 5.760 x 1.440 píxeles, para resultados profesionales. Su velocidad también sorprende: hasta 33 páginas por minuto en blanco y negro y 15 a color, lo que la hace ideal tanto para el hogar como para una oficina.

En cuanto a la experiencia de uso. Su pantalla a color facilita la configuración y el manejo, mientras que la conectividad inalámbrica abre la puerta a imprimir desde cualquier lugar. Gracias a la aplicación Epson Smart Panel, es posible controlar la impresora desde el móvil: configurar, monitorizar, enviar documentos o incluso realizar ajustes sin necesidad de estar frente al equipo.

Ahora que se puede conseguir por 179,99 euros, la Epson EcoTank ET-2870 A4 pasa a ser una opción muy interesante para quienes buscan una impresora multifunción a un precio competitivo. Si es tu caso, entonces no lo dudes y aprovecha esta oferta antes de que finalice.

