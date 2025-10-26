Entrena sin límites: este smartwatch Polar con 150 modos deportivos está 139 euros más barato

Polar es una marca que está especializada en smartwatches deportivos, así que si en tu día a día sales a correr o llevas a cabo cualquier ejercicio para mantenerte en forma, seguro que encuentras un modelo que se adapte a tus necesidades. Si estás buscando uno que sea excesivamente caro, actualmente hay un modelo en oferta que no está nada mal, el Polar Pacer Pro, qué tiene más de 1.200 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Si echas un vistazo en la web de Polar verás que tiene precio recomendado de 349,90 euros, mientras que en Amazon está actualmente disponible por solo 211 euros (negro y gris), así que se trata una oportunidad que no puedes dejar escapar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un 40 % de descuento. Además de tener un precio muy atractivo, es muy completo a nivel de funciones.

Ahorra 139,90 euros comprando el Polar Pacer Pro en Amazon

Para empezar, el Polar Pacer Pro cuenta con un GPS de alto rendimiento diseñado específicamente para corredores, además de tener un diseño ultraligero que apenas alcanza los 41 gramos. A pesar de su ligereza, este smartwatch presume de una construcción robusta. El bisel es de aluminio, la caja de plástico y la pantalla tiene protección Gorilla Glass. Y hablando de pantalla, es de 1,2 pulgadas y tipo MIP, por lo que destaca por su contraste y buena visibilidad.

A nivel interno, este reloj inteligente incorpora una plataforma de hardware renovada, con un procesador más rápido que el de modelos anteriores de Polar, lo que se traduce en una mejor fluidez a la hora de navegar por los menús. Su batería es otro de sus puntos fuertes, prometiendo hasta 30 horas con el GPS activado y 6,5 días en modo smartwatch. Tampoco está de más mencionar que el GPS de alta precisión es compatible con los sistemas GPS, GLONASS, Galileo y QZSS. A esto hay que añadir un barómetro que resulta muy útil en ciertos escenarios.

Otras características que merece la pena mencionar son: brújula, Bluetooth, resistencia al agua (hasta 50 metros), certificación militar MIL-STD-810G, acelerómetro y 32 GB de almacenamiento interno. Como puedes ver, no está nada mal. Es un reloj inteligente pensado para durar.

Aunque hay muchos smartphones que comparten algunas de las características del Polar Pacer Pro, la mayoría no son tan precisos, y esto es muy importante a la hora de llevar un control de tus entrenamientos, de la distancia recorrida y otros detalles importantes. Así que, si estás buscando un reloj inteligente que se destaque por su fiabilidad, este no te decepcionará.

