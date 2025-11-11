No es un error: el Samsung Galaxy S25 Ultra, el gama alta más brillante de 2025, está a precio de liquidación

Si te preguntas cuál es el mejor teléfono de gama alta que puedes encontrar a día de hoy, la respuesta es clara: el Samsung Galaxy S25 Ultra. Se trata de un terminal potente, elegante y con una de las mejores cámaras del mercado, este buque insignia de la marca surcoreana lo tiene todo. Y la buena noticia es que ahora tienes una oportunidad de oro para llevártelo a precio mínimo.

Dentro de muy poco se va a cumplir un año del lanzamiento de esta obra maestra de Samsung, un teléfono que salió a la venta por un precio recomendado de 1.459 euros y que ahora, por tiempo limitado, puedes aprovechar para conseguirlo por apenas unos 849 euros en AliExpress, lo que se traduce en un ahorro total de 610 euros.

Igualmente, si realizas la compra con PayPal obtendrás undescuento extra de 20 euros, el cual se aplica de manera automática durante el proceso de compra para dejarlo por un precio final de 829 euros.

Compra el Samsung Galaxy S25 Ultra al mejor precio

A estas alturas del año, ya podemos decir sin rodeos que el Samsung Galaxy S25 Ultra es el mejor teléfono que nos ha dejado 2025, ya que en menos de dos meses no tiene pinta de que la historia vaya a cambiar. Si empezamos hablando sobre su diseño, se siente más premium que nunca, pues apuesta por un chasis de titanio, unos bordes de aluminio y una trasera de vidrio. Quizá el cambio más notable a simple vista lo vemos en las lentes de su cámara trasera, las cuales están rodeadas por unos anillos metálicos en color negro que no solo las protegen, sino que las hace destacar más.

Para ser considerado el smartphone más completo hay que destacar en todo, y tan solo hay que mirar su pantalla para darse cuenta de que es una maravilla. Monta nada más y nada menos que un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución QHD+ de la que muy pocos terminales pueden presumir. Sin olvidarnos de que alcanza una tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo máximo de 2.600 nits y, para rematar, es compatible con HDR10+.

Las mismas sensaciones nos deja su sistema de cámaras, que una vez más vuelve a plantar cara a Apple, sobre todo con su zoom, puesto que sigue estando por encima. Y es que en la trasera tenemos una cuádruple cámara que es muy versátil al estar formada por un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un doble teleobjetivo de 50+10 MP. Mientras que si le damos la vuelta, la protagonista es una cámara frontal de 12 MP que hace unos selfies con una excelente nitidez.

En cuanto a su potencia, va sobradísimo al llevar instalado bajo el capó un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy, una versión optimizada para este modelo con el fin de garantizarnos un rendimiento máximo y una eficiencia sobresaliente. A esto debemos sumarle que está preparado para sacarle el máximo partido posible a Galaxy AI con todas las funciones que trae, además de que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB.

Otra característica a tener en cuenta es que es un móvil pensado para durar años. De hecho, ya funciona bajo la nueva capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 y le quedan muchas actualizaciones por delante. Y si hablamos de su apartado de autonomía, nos encontramos batería de 5.000 mAh que aguanta hasta dos días de uso moderado y admite una carga rápida de 45 W. Así que, si quieres disfrutar de esta joya, ahora tiene una oportunidad de oro para conseguirlo al mejor precio.

