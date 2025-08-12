Algunos móviles ofrecen un rendimiento tan alto que cuesta averiguar si pertenecen a la gama media o alta, y el Xiaomi 14T es uno de ellos. Lleva ya tiempo en el mercado, suficiente para demostrar de qué está hecho, y ahora que está en oferta me parece uno de los mejores chollos que puedes encontrar por debajo de los 400 euros, incluso por encima de modelos más recientes.

Este teléfono de Xiaomi salió a la venta por unos 649 euros y ahora puedes encontrarlo por un precio que cuesta de creer, ya que tiene un descuento total de 250 euros que lo deja por tan solo unos 399 euros en Amazon. Aunque si prefieres otra alternativa de compra, también está disponible al mismo precio tanto en PcComponentes como en la tienda oficial de Xiaomi.

Compra el teléfono Xiaomi 14T más barato

Sigue pasando el tiempo y no nos cansamos de recomendar el Xiaomi 14T, un teléfono de gama media-alta que dentro de poco cumplirá un año en el mercado y sigue brillando como el primer día. Es cierto que su diseño no es el más revolucionario de todos, ya que hereda muchas características del Xiaomi 13T, pero se siente más premium en las manos al venir con un cuerpo estilizado, bordes metálicos, trasera de cristal mate, un renovado módulo de cámara cuadrado y una certificación IP68.

La pantalla también tiene argumentos de sobra para que lo elijamos, pues monta un panel CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas que se ve muy bien al brindarnos una resolución 1,5K (2.400 x 1.080 px), una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 4.000 nits. Pero eso no es todo. No podemos dejarnos en el tintero que tiene una protección Gorilla Glass 5 y unos altavoces estéreo que soportan Dolby Atmos, además de que es compatible con HDR10+ y Dolby Vision para mejorar aún más la calidad de imagen.

Por dentro, tenemos instalado un procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra que se encarga de que rinda de manera fluida y estable en todo tipo de apps o incluso juegos. Eso sí, aquí estamos hablando de la versión con configuración básica, pues trabaja junto a 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Todo funciona bajo una capa de personalización HyperOS basada en Android 14, aunque ya se puede seguir actualizando a versiones más recientes.

En el apartado fotográfico, destaca la presencia de Leica para dar forma a una triple cámara trasera muy versátil. Está compuesta por un sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 50 MP para garantizarnos buenos resultados hasta por la noche. Y para aguantar el ritmo cada día, incorpora una batería de 5.000 mAh y admite una carga rápida HyperCharge de 67 W para no tenerlo de nuevo listo para la batalla lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.