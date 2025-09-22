Oferta fibra y móvil
Esta oferta de fibra, móvil y fijo no tiene las prestaciones más potentes, pero sale muy bien de precio
Si quieres ahorrar con tu factura de fibra y móvil, pero sin renunciar al fijo y gastándote poco dinero, esta tarifa es para ti
Si estás buscando fibra con móvil y fijo, MásMóvil tiene una tarifa interesante. Por menos de 30 euros al mes combina 300 Mb de fibra óptica simétrica con dos líneas móviles 5G de 40 GB a compartir, y las dos con llamadas ilimitadas. Además, complementa todo con fijo de llamadas ilimitadas a otros fijos y 30 minutos a móviles. Barata, sencilla y completa.
No obstante, la oferta no acaba aquí. También incorpora un móvil motorola G15. El dispositivo viene incluido en la tarifa a cambio de ampliar la permanencia a 24 meses, una opción que puede resultarte interesante si tú, o esa persona con la que compartirás la tarifa, está en busca de un móvil. Es un móvil valorado sobre 120 euros que está muy bien para un uso básico. Evidentemente, no es el último iPhone, pero cumple. Puedes informarte o contratar la tarifa por este enlace.
Qué incluye la tarifa: prestaciones y condiciones
- Precio definitivo de 29,90 euros al mes
- Fibra óptica simétrica de 300 Mb
- Una línea móvil 5G con llamadas ilimitadas y 40 GB
- Otra línea móvil (opcional) gratuita. Esta cuenta con minutos ilimitados, y puede usar los 40 GB de la otra línea
- motorola G15
- Permanencia de 24 meses
- Instalación gratuita
- Router sin coste
Es una tarifa sencilla, pero interesante para aquellas personas que busquen un paquete para el hogar y tener datos móviles. Esos 40 GB forman una bolsa de la que tiran ambas líneas móviles, por lo que 20 GB por cada línea es una buena cantidad si no eres una persona que viva constantemente pegada al móvil.
Luego tenemos una fibra óptica simétrica de 300 Mb, suficiente para la mayoría de hogares y con la misma velocidad de subida que de bajada. A ello se une el fijo con minutos ilimitados a otros fijos y 30 minutos a móviles. No son las mayores prestaciones del mundo, pero lo que busca esta tarifa es adaptarse a esas personas que quieren pagar poco y no necesitan mucho. Además, con la instalación gratuita y la cesión del router no tendremos que pagar nada. Infórmate o contrátala por este enlace.
Finalmente, el motorola G15 es un buen móvil. Resulta sencillo, pero con todo lo necesario y la calidad que siempre aporta la marca estadounidense. Comprarlo por separado ronda los 120 euros, por lo que es una buena oportunidad para llevártelo gratis.
