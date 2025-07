Este Nothing fue uno de los mejores móviles de 2024 y nunca antes había estado tan barato en Amazon

Si estabas esperando un gran descuento para comprar el Nothing Phone (2a) Plus, estás de enhorabuena, este móvil de gama media acaba de alcanzar su precio mínimo histórico en Amazon. Estamos hablando de una oferta que puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si no quieres dejar esta oportunidad.

El Nothing Phone (2a) Plus, en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio recomendado de 429 euros, pero lo puedes encontrar por 379 euros en la web de Nothing. No obstante, y ahora viene lo mejor, en Amazon está disponible por tan solo 279 euros. ¡Vaya ofertón! Sin duda, es el mejor momento para comprarlo, no todos los días tiene un precio tan atractivo.

Hazte con el Nothing Phone (2a) Plus en Amazon por tan solo 279 euros

Es hora de adéntranos en sus especificaciones, y aquí el Nothing Phone (2a) Plus no defrauda. En su interior encontramos el procesador MediaTek Dimensity 7350 Pro, un chip potente y eficiente, lo que garantiza un buen rendimiento bajo cualquier escenario, y esto incluye jugar a videojuegos. El apartado visual es uno de sus puntos fuertes gracias a su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, que no solo ofrece colores intensos, sino que también cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que influye de forma directa en la fluidez. A su vez, la resolución de 2.412 por 1.080 píxeles asegura una gran nitidez.

¿Y qué pasa con el apartado fotográfico? Pues bien, aquí Nothing ha hecho muy bien los deberes y se ha decantado por un sistema de doble cámara trasera, ambas de con una resolución de 50 megapíxeles. Para hacer videollamadas y selfies cuenta con una cámara delantera de 50 megapíxeles con HDR. En cuanto a la grabación de vídeo, es capaz de grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo.

Por otro lado, su batería de 5.000 mAh garantiza una buena autonomía, mientras que la carga rápida de 50 vatios hace que no tengamos que esperar mucho para que el nivel de carga llegue al 100 %. Para finalizar, decir que Nothing garantiza que recibirá tres grandes actualizaciones de Android.

Como puedes ver, el Nothing Phone (2a) Plus tiene unas características técnicas muy equilibradas para su rango de precio, y esto hace que sea una gran compra para todos aquellos que buscan un buen móvil de gama media a precio reducido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.