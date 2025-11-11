Este proyector de Xiaomi que ofrece 120 pulgadas y funciona con Google TV está tan barato que cuesta creerlo

Cada vez son más las personas que deciden dejar la televisión a un lado para convertir el salón de su hogar en un cine con la ayuda de un proyector. Y es normal, ya que nos permiten disfrutar de una diagonal enorme y gastar menos. ¿Qué no te lo crees? Pues este Xiaomi Smart Projector L1 es la gran demostración de ello, sobre todo ahora que está a su precio más bajo hasta la fecha.

Este proyector de Xiaomi tiene un precio recomendado de 219,99 euros, pero ahora, durante el 11 del 11 de AliExpress, puedes aprovechar para ahorrar casi 100 euros al comprarlo por unos ajustadísimos 127 euros. Para ello, tan solo tienes que aplicar el cupón 'ESAE20' durante el proceso de compra, el cual lo dejará más barato de lo que ya está.

Compra el proyector Xiaomi Smart Projector L1 al mejor precio

Xiaomi Smart Projector L1 Xiaomi

El Xiaomi Smart Projector L1 es uno de esos proyectores que se encarga de convertir el salón de nuestra casa en una sala de cine y son varios los motivos por los que merece la pena. Para empezar, cuenta con un diseño compacto que lo hace pasar bastante desapercibido, además de que, al tratarse de un modelo portátil, podemos llevarlo de un lado para otro sin demasiadas complicaciones al tener un ligero peso de 1,2 kg.

Pero aquí lo más importante es la calidad de imagen, donde no decepciona. Y es que nos ofrece una resolución nativa Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), la cual es más que suficiente para ver desde películas hasta series con un buen nivel de detalle. De todas formas, soporta contenido en 4K, así que la imagen puede verse un poco más limpia y detallada a pesar de hacer downscaling (que básicamente es bajar la resolución a 1080p).

A esto debemos sumarle que nos permite ajustar el tamaño de nuestras proyecciones entre 40 y 120 pulgadas, según si queremos disfrutar de una pantalla enorme o adaptarla al espacio que tenemos disponible, ya sea en una pared o en una pantalla especial para proyectores. Eso sí, para obtener la mejor experiencia posible, es recomendable usarlo con las persianas bajadas o de noche, pues tiene un brillo de 200 lúmenes ISO que cumple en entornos con poca luz.

Y otra característica muy importante a resaltar es que funciona bajo un sistema operativo Google TV. No hace falta conectar ningún dispositivo externo como un ordenador o reproductor multimedia para acceder a todo tipo de apps y a las principales plataformas de streaming. Basta con encenderlo y navegar por su interfaz con el mando Bluetooth 360° que incluye, el cual lleva un micrófono incorporado para controlar el proyector por voz con Google Assistant.

Cabe mencionar que dispone de varias funciones inteligentes que automatizan la configuración de la imagen, como por ejemplo una corrección trapezoidal automática o autoenfoque, evitando así que tengamos que estar tocando parámetros cada vez que lo encendamos. Sin olvidarnos de que viene con dos altavoces de rango completo que alcanzan una potencia RMS de 6 W y soportan Dolby Audio, aunque, gracias a su variada conectividad, existe la opción de conectar altavoces de manera inalámbrica por Bluetooth o por cable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.