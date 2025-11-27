Estos auriculares JBL con hasta 76 horas de autonomía son un éxito en ventas y cuestan menos de lo que imaginas

Amazon ha tirado la casa por la ventana al rebajar un 48 % los JBL Tune 720BT. Estos auriculares de gama media, ahora están disponibles a precio de gama baja hasta el 1 de diciembre, que es cuando finaliza la Semana de Black Friday de Amazon. Como adelanto, podemos decir que nunca antes han estado tan baratos, razón de más para no dejar pasar esta oferta.

Si estabas buscando el mejor momento para hacerte con unos auriculares de calidad a un precio muy irresistible, esta oferta no te dejará indiferente. Actualmente, puedes conseguir los JBL Tune 720BT en Amazon por 41,31 euros o por 44,99 euros en MediaMarkt. Podríamos decir que, ahora mismo, no tienen competencia por debajo de los 42 euros.

Hazte con los auriculares JBL Tune 720BT al mejor precio en Amazon

En estos auriculares con Bluetooth 5.3 el verdadero protagonista es el sonido JBL Pure Bass, que destaca por ofrecer unos graves más profundos. Además, no hace falta decir que la calidad de sonido es excepcional. Por otro lado, y pasando a su diseño, se pueden usar durante horas sin molestias. Aquí tiene mucho que ver sus almohadillas y materiales ligeros.

Cuando hablamos de auriculares inalámbricos, la autonomía es un aspecto muy importante, y aquí los JBL Tune 720BT llevan una batería que ofrece hasta 76 horas de reproducción. Esto significa días enteros de música, pódcast y llamadas sin la necesidad de usar el cargador. Pero eso no es todo, una carga completa tarda solo dos horas, mientras que una carga rápida de apenas cinco minutos, es suficiente para tres horas adicionales de música.

La personalización es algo que nunca está de más, y aquí estos auriculares permiten adaptar el sonido a tu gusto mediante el ecualizador. Para esto, tienes que instalar en tu móvil la aplicación JBL Headphones. Desde dicha aapp también puedes activar la función Voice Aware, que te permite escuchar tu propia voz mientras hablas.

Comprar en Amazon por 79,99 41,31 euros

Si quieres ir a lo seguro y no jugártela, los JBL Tune 720BT son una apuesta segura. Aprovecha el descuentazo de Amazon y hazte con estos auriculares antes de que se agoten. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en color negro.

