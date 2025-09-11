Estos auriculares justifican cada euro si buscas música sin interrupciones y con la mejor calidad

Hoy en día hay cientos de auriculares con cancelación activa de ruido, pero pocos logran transmitir la sensación de equilibrio total. Algunos brillan en sonido pero se quedan cortos en batería. Otros aíslan bien, pero terminan siendo incómodos tras un par de horas de uso.

Pero los Sennheiser Momentum 4 nacieron con la ambición de resolver todo a la vez. Quieren que te pongas unos cascos, te puedas olvidar del cargador durante unos días y disfrutes de un audio tan limpio que te permita redescubrir tu música favorita. Es verdad que no son unos auriculares baratos. Según hemos podido comprobar en la web de Sennheiser tienen un precio oficial de 369,90 euros. Pero la buena noticia es que ahora los podemos comprar rebajados en AliExpress, donde se quedan a 191 euros. Hablamos de ahorrarnos 180 euros, que se dice pronto, y de unos auriculares que nos envían desde España para evitar problemas de aduanas y tenerlos en casa cuanto antes, y que además tienen envío y devolución gratis.

Sennheiser Momentum 4: la experiencia de sonido que dura días

Sennheiser es sinónimo de tradición y calidad en el mundo del sonido, y esta cuarta generación de sus Momentum Wireless representa el refinamiento de una fórmula que ya era buena. Es verdad que no buscan reinventar el mercado con artificios, sino convencer a base de lo esencial, de un gran sonido, de una comodidad real y de una batería que no te obliga a depender de enchufes.

El aspecto de los Momentum 4 es más discreto que generaciones anteriores. Sennheiser apuesta ahora por un diseño minimalista, con menos toques metálicos y más líneas limpias. Como resultado, tenemos unos auriculares que ganan en practicidad y ligereza. El peso de este modelo está muy bien distribuido y las almohadillas de espuma viscoelástica te permitirán usarlos durante varias horas seguidas sin sentir fatiga. Transmiten esa sensación de herramienta bien hecha, lista para acompañarte cada día.

Uno de los grandes argumentos de estos auriculares está en su batería que ofrece hasta 60 horas de autonomía con ANC activado. Esto significa que puedes hacer viajes largos con ellos, usarlos en la oficina durante toda la semana o disfrutar de varios trayectos diarios sin pensar en cargarlos. Y, si alguna vez te olvidas de cargarlos, con su carga rápida te ofrecerán unas 4 horas de reproducción tras 5 minutos de carga.

En audio, Sennheiser ha buscado el equilibrio. Podemos decir que los Momentum 4 ofrecen graves con pegada, medios claros, agudos nítidos... En general, un escenario sonoro amplio que permite distinguir los instrumentos de las voces con facilidad. Yo, que los he probado, te puedo decir que no están inflados artificialmente hacia los graves, sino que se sienten más fieles y naturales. Incluso te permiten ajustar la ecualización a través de la app para que la experiencia sea todavía más personalizada.

Y la cancelación de ruido que mencionábamos antes está a la altura de lo esperado en este rango y en este fabricante. Consigue atenuar el murmullo de oficinas, el ruido de un tren o los motores de un avión. Esa una sensación muy natural y libre de esa presión artificial que a veces incomoda en otros auriculares al hacer una especie de vacío. Por supuesto, también tienen un modo transparencia que deja pasar parte del sonido ambiente para estar atento a lo que sucede alrededor sin necesidad de quitártelos.

Para que no tengas que depender del móvil cuando los utilices, estos auriculares tienen controles táctiles en el lateral, que te permitirán subir y bajar el volumen, pasar de canción o responder llamadas. También tienen detección de uso para pausar la música cuando te los quites y reanudarla cuando te los vuelvas a colocar. Y sus micrófonos integrados ofrecen claridad suficiente para tus conversaciones. Todo cumple con creces en estos auriculares de gama alta que ahora puedes comprar rebajados en AliExpress.

