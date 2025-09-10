Este es el móvil que muchos llaman de gama alta, pero cuesta menos de lo que imaginas

Durante años, la serie Nord de OnePlus se ha asociado con la ideal de algo bueno, bonito y barato. En ella hemos conocido terminales equilibrados que no pretendían competir con los buques insignia de otros fabricantes, sino democratizar la experiencia de fluidez que siempre caracterizó a la marca.

Sin embargo, el OnePlus Nord 5 rompe con ese molde. Es verdad que mantiene un precio contenido, pero también que introduce mejoras que lo hacen parecer un gama alta disfrazado de gama media. No hablamos solo de potencia grupa, también de una pantalla digna de un flagship, de cámaras que sorprenden, de una refrigeración líquida que favorece las sesiones intensas, de una batería con carga ultrarrápida... Todo ello en un diseño más cuidado y con una serie de detalles que reflejan la madurez de esta serie.

Antes de sumergirme en todas sus características, me gustaría hablarte de su precio. Este móvil, en su versión de 256 GB, tiene un precio oficial de 459 euros. Este ya es un precio bastante contenido si tenemos en cuenta sus especificaciones, pero es que hoy lo podemos comprar más barato todavía gracias a esta oferta de AliExpress. Se queda a 358 euros, así que nos podemos ahorrar 100 euros, que no está nada mal para ayudarnos con este mes de vuelta al cole. De hecho en tiendas como Amazon mantiene su precio oficial, haciendo que la oferta de hoy tenga más valor todavía.

Con el OnePlus Nord 5 la gama media juega en otra liga

Que el Nord 5 venga con un cuerpo trasero en Corning Gorilla Glass 7i y con certificación IP65, ya nos deja claro que quiere ser un móvil resistente y duradero, mucho más que generaciones anteriores. Lo que sí mantiene es su acabado elegante con líneas sobrias y un peso que lo mantiene cómodo en la mano pese a su gran pantalla. Esta versión ha decidido prescindir del interruptor lateral que permitía cambiar entre modos de sonido en favor de un Plus Key, un botón programable que admite funciones personalizadas. Uno de esos detalles que marcan por completo la manera de utilizar tu móvil y, con esto, tu día a día.

El panel es uno de los grandes argumentos del Nord 5. Se trata de un OLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y una increíble tasa de refresco que alcanza los 144 Hz. Estas cifras, unidas a un brillo máximo de 1800 nits, se traduce en una excelente fluidez a la hora de navegar e incluso de jugar, así como en una visibilidad más solvente en exteriores. Es un panel compatible con HDR10+, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para hacer maratones de series, llevar a cabo ediciones ligeras de fotos o jugar.

Bajo el capó, el Nord 5 equipa un Snapdragon 8s Gen 3, un chip que hereda buena parte del rendimiento de la gama más alta de Qualcomm. Esta versión viene con 8 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento, aunque también existe la versión de 12 GB + 512 GB por si quieres un extra de potencia. En cualquier caso, tendremos rapidez en la carga de apps, una multitarea fluida y espacio suficiente para nuestros documentos. Y ojo, es el primer Nord que viene con refrigeración líquida, algo que se suele reservar a modelos más caros o indicados para gaming.

Cuando analizamos el OnePlus Nord 5 prestamos especial atención a su apartado fotográfico, a sabiendas de que es uno de los que más valoramos a la hora de elegir dispositivo. Te recomiendo echarle un vistazo si lo quieres saber todo sobre sus cámaras. Pero aquí te diré que monta un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, que mejora tanto las fotos nocturnas como los vídeos en movimiento. Le acompaña un gran angular de 8 megapíxeles, pensado para paisajes y fotos grupales. Y, en su parte frontal, una cámara delantera de 50 megapíxeles con enfoque automático.

El Nord 5 incorpora una batería de 5200 mAh, suficiente para un día y medio de uso real. Y destaca también su carga rápida de 80 W que, en apenas media hora, carga la batería al 100%. Probablemente sea el modelo más ambicioso de la historia de esta gama, y con el descuento que tiene ahora es difícil resistirse a comprarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.