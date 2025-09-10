Este reloj HUAWEI tiene un diseño clásico que esconde los sensores más avanzados del mercado

Durante mucho tiempo, los relojes inteligentes han tenido un problema, y es que parecían más gadgets que relojes. Estaban sobrecargados de menús, tenían una autonomía muy limitada y unos diseños demasiado tecnológicos que no lograban transmitir el encanto de una pieza clásica. Pero HUAWEI lleva años luchando contra esa idea, y parece que ha conseguido cambiar las reglas del juego.

Prueba de ello es el HUAWEI Watch 5, un reloj que parece haber encontrado la fórmula perfecta al ofrecer un diseño elegante, una autonomía que sí cumple y sensores que cuidan tu salud sin que tengas que preocuparte por ellos. La buena noticia es que ahora lo podemos comprar rebajado en AliExpress, donde está disponible por 390 euros. Si visitas la web de HUAWEI puedes comprobar que este modelo tiene un precio oficial de 449 euros, así que es un descuento bastante interesante y una buena oportunidad para hacerse con él.

HUAWEI Watch 5: se siente clásico pero funciona como el futuro

HUAWEI sabe perfectamente que la primera impresión importa, y por eso ha cuidado especialmente el diseño del Watch 5. Esta es la versión de 46 mm, que no pasará desapercibido en tu muñeca, y está hecho de acero inoxidable para resultar resistente a la par que ligero. Tiene una corona giratoria y un botón lateral, que recuerdan un poco a los relojes clásicos, mientras que su resistencia al agua de 5 ATM y su certificación IP68 te aseguran que no tengas que preocuparte por mojarlo o por nadar con él.

El HUAWEI Watch 5 monta un panel AMOLED de 1,5 pulgadas que ofrece un increíble brillo máximo de 3000 nits. Esto significa que se verá perfecto incluso en exteriores y bajo el sol más fuerte. Además, su tecnología LTPO le permite adaptar la tasa de refresco para optimizar la fluidez y reducir el consumo cuando no sea necesaria ir al máximo. Y su tecnología Always On Display le ayuda un poco más a parecer un reloj tradicional cuando no lo estés utilizando de forma activa.

Uno de los grandes protagonistas de este Watch 5 es su sensor X-TAP, capaz de reunir en una sola lectura datos de frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, electrocardiograma y hasta la rigidez arterial. Todo esto, con un simple toque en la corona. Y si lo sumamos a sensores clásicos como el acelerómetro, el giroscopio, el barómetro, la brújula o el monitor de temperatura, se convierte un verdadero asistente de salud en tu muñeca. También incluye funciones de seguimiento del sueño, con análisis de fases y recomendaciones, monitorización de estrés e incluso alertas y detecta un ritmo cardíaco anómalo.

Pero no solo hablamos de salud, también de deporte. Ten en cuenta que tiene soporte para más de 100 modos deportivos, desde los más clásicos como correr o nadar, hasta disciplinas menos comunes. Tiene un sistema de posicionamiento de doble banda que asegura una precisión excelente en exteriores, incluso en zonas donde parezca imposible ubicarte. También detecta automáticamente algunos entrenamientos para registrar sus métricas sin que tengas que hacer nada.

Uno de los grandes puntos débiles de muchos smartwatches es su autonomía, y es que para mí es impensable escoger un reloj que tengas que cargar cada noche. Como te avanzaba antes, el HUAWEI Watch 5 rompe con esa norma. Ofrece hasta 4 días y medio de autonomía con lo que podemos considerar un uso normal, una cifra que puede alcanzar los 11 días si activamos el modo ahorro.

Quizá no sea un reloj para todos, pero sí para quienes quieren algo más que un gadget. Es un accesorio que transmite estatus, que se siente cómodo en la muñeca y que realmente aporta un valor diferencial en tu día a día. Combina un diseño premium con sensores avanzados y una autonomía de larga duración, de ahí que sea una de las opciones más completas del mercado. No es el más barato ni el que más apps incluye, pero sí es de los que mejor equilibran estilo, salud y autonomía.

